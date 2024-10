Operação policial em Mogi Guaçu apreende drogas e detém suspeitos de tráfico

Na noite de 28 de outubro, uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois indivíduos e apreensão de uma quantidade significativa de drogas no bairro Parque Residencial Ipê Amarelo, em Mogi Guaçu. O incidente ocorreu quando uma equipe policial, em patrulhamento pela região, avistou uma motocicleta com dois ocupantes que aumentaram a velocidade ao notar a presença da viatura.

Durante a abordagem, um dos suspeitos, que estava como passageiro na motocicleta, tentou fugir para dentro de uma residência, segurando um objeto na cintura. A equipe policial conseguiu interceptá-lo e, em busca pessoal, foram encontradas aproximadamente 10 porções de maconha pesando 247 gramas. O suspeito arremessou seu celular ao solo ao perceber que seria abordado.

Questionado sobre os entorpecentes, o indivíduo afirmou que a droga foi adquirida a pedido de seu irmão, visando agilizar as vendas. Ele indicou que havia mais 11 porções de maconha, totalizando 277 gramas, dentro de um móvel no quarto que compartilhava com o irmão, além de R$ 1.789,75 em dinheiro, plásticos para armazenamento da droga e uma munição de calibre .22.

Enquanto isso, o condutor da motocicleta foi abordado pelos policiais, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Após cerca de 30 minutos, ele se apresentou na residência, onde foi novamente submetido à abordagem.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três indivíduos por envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada ao Delegado de Polícia, que confirmou a prisão de dois dos envolvidos, enquanto o terceiro foi liberado após os procedimentos legais.