Operação Saturação em Jaguariúna resulta na apreensão de arma de fogo de calibre restrito durante abordagem veicular

Na madrugada de 11 de maio, as equipes de Jaguariúna estavam em plena execução da Operação Saturação, uma estratégia voltada para o combate à criminalidade no município. Durante a operação, um incidente chamou a atenção das autoridades locais.

Um veículo em alta velocidade, visivelmente danificado, passou pela região, despertando suspeitas entre os policiais. O carro apresentava sinais evidentes de avarias, inclusive um trinco no para-brisas, o que levou os agentes a realizar uma abordagem imediata ao veículo.

O condutor do veículo, identificado apenas como F., foi submetido a uma busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito. Ele estava acompanhado de sua namorada, R. No entanto, durante a busca no veículo, os policiais encontraram uma pistola da marca Canik, modelo TP9 DA, de calibre 9 mm, cuidadosamente escondida em uma gaveta sob o banco do motorista.

Além da arma, os policiais localizaram um carregador capaz de armazenar 18 munições, porém, havia apenas seis delas no compartimento, todas intactas. O veículo, em razão do mau estado de conservação, foi autuado e recolhido ao pátio.

F. foi detido e ficou à disposição da justiça, enquanto a arma de fogo de calibre restrito foi apreendida pelas autoridades competentes. A ação rápida e eficaz das equipes de Jaguariúna na Operação Saturação demonstra o compromisso das forças de segurança com a preservação da ordem pública e a garantia da segurança da população local.