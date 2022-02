Operação tapa buracos

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, da Prefeitura de Engenheiro Coelho, estão nesta terça-feira (8) realizando o trabalho de tapa buracos no Bairro Universitários e em outros bairros da região central da cidade.



Com a trégua nas chuvas, que atingem toda a região nos últimos dias, o trabalho das equipes foi intensificado. Várias ruas vinham sendo monitoradas durante as últimas semanas e estão recebendo as equipes para a manutenção nas vias. O trabalho prossegue durante os próximos dias, podendo ser interrompido caso a chuva retorne.