OR – APLIQUE BEM: 68 mil agricultores já foram treinados no programa da UPL em parceria com o IAC

O Programa Aplique Bem, iniciativa da UPL em parceria com o Instituto Agronômico (IAC), comemora 12 anos de inovações na agricultura brasileira, com o treinamento de mais de 68 mil produtores rurais sobre a correta aplicação de defensivos agrícolas nos diferentes cultivos.

O programa já ultrapassou as fronteiras do Brasil e hoje é realizado com êxito na Colômbia, no México, no Vietnã, em Burkina Faso e na Costa do Marfim.

O modelo adotado pelo Aplique Bem para os treinamentos dos agricultores é inédito no Brasil, além de as formações serem oferecidas gratuitamente. Atualmente, o programa conta com cinco laboratórios itinerantes – batizados de tech móveis. Quatro deles percorrem todo o território nacional, enquanto um veículo fica destinado exclusivamente ao chamado circuito das frutas do interior do Estado de São Paulo.

“Em vez de levarmos o agricultor para uma sala de aula, nós levamos a sala de aula até ele. Esse modelo não só aumenta a participação dos trabalhadores como também permite a prática para melhor fixação do aprendizado. Também não fazemos turmas maiores do que 20 pessoas para não comprometer a qualidade do conteúdo apresentado”, afirma o doutor em agronomia Hamilton Ramos, pesquisador científico do IAC e coordenador do programa.

“Trata-se de uma prestação de serviços para o agricultor. O ApliqueBem leva conhecimento ao campo para melhor uso da tecnologia e uso racional de defensivos agrícolas, contribuindo para a produção de alimentos seguros e de qualidade, otimizando a produção e diminuindo gastos, além de proporcionar maior segurança para quem aplica e reduzir impactos ao meio ambiente”, afirma Liria Hosoe, gerente de assuntos governamentais e stewardship da UPL Brasil.

BENEFÍCIOS E PIONEIRISMO

Os benefícios do programa Aplique Bem vão além da aplicação correta dos defensivos agrícolas, segundo explica a gerente da UPL, que é uma das cinco maiores empresas do mundo no setor de soluções para o campo.

“O trabalhador bem treinado utiliza os equipamentos de proteção de forma correta e faz a aplicação adequada, com equipamento bem regulado. Assim, toda a cadeia é beneficiada: o agricultor tem economia de produto, a saúde dos trabalhadores é preservada, o meio ambiente não é afetado e o consumidor recebe alimentos de qualidade em sua casa”, acrescenta Liria.

Outro pioneirismo do Aplique Bem é a adoção e validação da norma internacional ISO 16.122 para a avaliação da qualidade dos pulverizadores em uso no Brasil. O programa foi o primeiro na adoção desta norma, publicada em 2015.

“Temos muito orgulho de realizar um programa que treinou mais de 68 mil pessoas no campo. Se passaram 12 anos desde o lançamento e o Aplique Bem continua cumprindo um papel muito importante e, além de tudo, mais atual do que nunca.

Temos trabalhado para que essa iniciativa cresça e se multiplique com a parceria de nossos clientes, inclusive de forma global”, afirma Fábio Torretta, presidente da UPL no Brasil.

SOBRE A UPL

A nova UPL é líder na cadeia de produção de alimentos global e, com a aquisição da Arysta LifeScience, torna-se uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo. Com receita de aproximadamente US$ 5 bilhões, a nova UPL está presente em 76 países, com vendas para mais de 130. A empresa conta com mais de 10.800 pessoas em todo o mundo.

Com acesso ao mercado global para a cadeia de alimentos e focada em regiões de alto crescimento mundialmente, nosso objetivo é transformar a agricultura através do propósito OpenAg, uma rede agrícola aberta que alimenta um crescimento sustentável para todos. A nova UPL oferece um portfólio integrado de soluções agrícolas patenteadas e pós-patente para diversas culturas, incluindo produtos para proteção de cultivos, soluções biológicas e tratamentos de semente para toda a cadeia. Para mais informações sobre a nova UPL, visite: https://br.uplonline.com.