OR – Cultura abre inscrições para IV Concurso de Marchinhas

A Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira abriu hoje as inscrições para o IV Concurso de Marchinhas de Itapira. Os interessados têm até dia 6 de fevereiro para inscrever suas músicas e participar da competição carnavalesca. O regulamento completo e a ficha de inscrição do concurso podem ser consultados no site www.itapira.sp.gov.br.

Nesta edição a premiação é de R$ 1.400,00 para o 1º colocado, R$ 1.000,00 para o 2º lugar e R$ 800,00 para o terceiro colocado, além de troféus de participação. Os autores das marchinhas que ficarem em 4º e 5º lugar também receberão troféus.

A etapa final do concurso será no dia 24 de fevereiro a partir das 19h30 no palco do Parque Juca Mulato, dentro da programação do Carnaval Itapirense. Todas as marchinhas finalistas serão executadas pela Banda Oficial do concurso e o júri composto por três pessoas indicadas pela Comissão Organizadora avaliará cada uma delas.

As inscrições presenciais ou via correio devem ser na Secretaria de Cultura e Turismo, situada à Rua Ribeiro de Barros, nº 62, Centro, Itapira – SP, CEP 13970-341. O atendimento presencial se dá de segunda a sexta-feira das 8h00 às 16h30. A inscrição através da internet deverá ser realizada com envio do material relacionado neste regulamento no e-mail cult.inscricoes@itapira.sp.gov.br rigorosamente até às 16h00 do dia 6 de fevereiro de 2020, sem exceção. Quando de inscrições por correio será válida a data da postagem como data de inscrição.

No ano passado o concurso recebeu 18 inscrições de diferentes cidades. A primeira colocação do concurso ficou para a marchinha ‘Esquema e Corrupção’, do autor Maurício Crisostomo de Ribeirão Preto (SP). Em 2º lugar ficou a marchinha ‘Love com o Pierrô’, da autora Valéria Pisauro de Campinas (SP). E a terceira colocação ficou com a marchinha ‘Laranja Lima’, do autor itapirense Marquinhos Domingues.

