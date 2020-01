OR – Expo D. Pedro é sede do maior Game park do interior paulista

O Expo D. Pedro recebe o primeiro e maior game park do interior de São Paulo. Nos dias 4 e 5 de abril, a CPSXP vai reunir fãs e profissionais de e-Sports e do universo gamer em uma área de 7 mil m2 ocupada por duas arenas e outros espaços. Diversão para vários públicos e ponto de encontro de empreendedores do mercado de jogos, o evento espera receber 15 mil visitantes. “Cada vez mais os games são ferramentas de conexão com o público das próximas gerações e a realização da CPSXP no espaço multiuso permite ampliar nosso segmento de eventos”, observa Graziela Solís, gerente de marketing e vendas do Expo D. Pedro.

No Complexo do Expo D. Pedro, reconhecido como um dos maiores e mais bem aparelhados espaços multiuso para eventos do interior paulista, a CPSXP projeta duas arenas e outros locais para jogos como LOL, FIFA, Fortnite e CSGO. No site do evento, será possível inscrever equipes para participar dos campeonatos que terão premiação para os mais bem colocados.

Na área de Arcades, o game park vai instalar consoles e fliperamas antigos, além de jogos da atualidade em computadores que poderão ser testados pelos visitantes.

Nos 7 mil m2 do Expo D. Pedro haverá também Academia Gaming com painéis, palestras e bate-papos com executivos, produtores, designers, roteiristas e empreendedores do mercado de e-Sports.

“O CPSXP terá ainda desfile de cosplay e uma praça de alimentação para os visitantes, tornando o evento ainda mais atrativo e dinâmico para o público”, diz Graziela. “Resumindo, será um local repleto de experiências, um lugar temático para toda a família, num ambiente muito seguro.”

Mas a realização do primeiro game park do interior no Expo D. Pedro, de acordo com a gerente do Complexo, não se concentra apenas no entretenimento. “Ao atrair o público da Região Metropolitana de Campinas, a CPSXP movimenta toda a cadeia de turismo e setores importantes, como o de desenvolvimento de games, entre outros negócios, que geram emprego e renda para a região”, afirma.

Os interessados em participar do evento, já podem adquirir os ingressos através do site: www.cpsxp.com.br.