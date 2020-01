OR – Nova sede do DETRAN de Pedreira será inaugurada na quarta-feira, 15 de janeiro

A Prefeitura Municipal e o Governo do Estado de São Paulo viabilizaram uma nova sede para o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) em Pedreira, localizada na Rua Adriano Corsi, nº 70, Vila São José, que será inaugurada oficialmente na próxima quarta-feira, 15 de janeiro, a partir das 11 horas.

O prédio municipal que já recebeu a Associação dos Servidores, Mercadinho Municipal, Secretaria de Obras e Vias Públicas, Lions Clube e Cursinho Municipal, passou por uma reforma completa e recebeu móveis e equipamentos novos para atender com qualidade e rapidez a população pedreirense.

“Recebemos o apoio do deputado federal Arnaldo Jardim que esteve trabalhando junto ao Governo do Estado para viabilizar a liberação de recursos para a nova sede”, enfatiza o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

Após a devida aprovação da Câmara Municipal de Vereadores a Administração Municipal cedeu o prédio para a instalação do DETRAN que ampliou os serviços oferecidos a população.

“A nova sede já está atendendo a população com maior conforto, o ambiente é climatizado e possui espaço adequado, oferecendo ainda acesso ao terminal de autoatendimento para emissão de documentos, consultas aos sites governamentais, agendamentos junto ao DETRAN ou aos Poupatempos, possui também Sala de Prova Teórica eletrônica com resultado no mesmo dia, emplacamento de veículos com agendamento e local específico”, ressalta o vice-prefeito Fábio Polidoro.

O Diretor-Presidente do DETRAN.SP, Paulo Roberto Falcão Ribeiro, enfatiza que o DETRAN tem procurado, ao longo dos anos, atingir os mais elevados índices de excelência em relação a qualidade das instalações, à qualificação dos funcionários e ao atendimento ao público.

“Nosso objetivo é prestar os serviços de forma cada vez mais padronizada, célebre e desburocratizada. Para tanto, tem investido, de forma sistêmica e permanente, na modernização de seus postos em todo o Estado”, concluiu Paulo Ribeiro.