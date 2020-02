OR – Prefeito Hamilton Bernardes esteve reunido com o deputado Edmir Chedid e o vice-governador Rodrigo Garcia

O prefeito de Pedreira Hamilton Bernardes Junior, esteve na última semana reunido no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, participando de reunião que contou com a participação do deputado Edmir Chedid e o vice-governador Rodrigo Garcia.

Na ocasião, o deputado Edmir Chedid reiterou ao Governo Estadual a importância do aumento do repasse de recursos financeiros para o desenvolvimento de Pedreira.

Entre as prioridades, o parlamentar destacou os investimentos para a ampliação e consequente melhoria do atendimento da população em postos e Unidades Básicas de Saúde.

“Em Pedreira, Edmir Chedid explicou que faltam recursos financeiros para a melhoria da infraestrutura urbana, principalmente para a manutenção de estradas vicinais e rodovias.

“O trecho urbano da SP-095 (Rod. João Beira), por exemplo, ainda precisa de investimentos constantes para que possamos garantir o conforto aos turistas e mais segurança à nossa população”, complementou.

A reunião também contou com a participação dos secretários municipais de Governo, Antonio Carlos Felipe da Silva, de Assistência e Desenvolvimento Social, Alessandro Luís de Godoy (Mole), e dos assessores parlamentares Nelson Koki e Paulo Roberto de Freitas (Paulinho), da Assembleia Legislativa.

“Nas próximas semanas, técnicos do Governo deverão retomar a análise das solicitações apresentadas”, concluiu.

Segundo informou o prefeito Hamilton Bernardes durante o encontro foram tratadas questões relacionadas à Pedreira. “Quero agradecer publicamente o carinho que o deputado Chedid e o vice-governador Rodrigo Garcia estão dando para os projetos voltados ao progresso de nosso Município”, enfatizou Bernardes.

O deputado Edmir Chedid é autor do Projeto de Lei 429/2019, que classifica Pedreira como Estância Turística. A partir da aprovação, o Município poderá receber mais recursos financeiros do Governo Estadual, por meio do Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos (Fumtur), para promover melhorias na infraestrutura urbana. A matéria está em análise na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.