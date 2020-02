OR – Reunião discute ações do Sebrae em Itapira em 2020



Na tarde da última quarta-feira, 29, o Prefeito José Natalino Paganini se reuniu com representantes do Sebrae SP, Banco do Povo de Itapira e ACEI para discutir os resultados das ações em 2019 e planejamento das atividades em 2020 em Itapira.

Estiveram presentes Júnior Correia da Silva e Rafael Trefilho Paulucci, analistas do Escritório Regional do Sebrae SP, Érica Helena de Castro Domingues, Agente de Desenvolvimento Local e de Atendimento Sebrae Aqui e Diretora do Banco do Povo Paulista Unidade Itapira, Ricardo Augusto de Campos Moreira Bueno, Agente de Atendimento Sebrae Aqui e Assistente de Atendimento do Banco do Povo, Célio Altafini, presidente da ACEI (Associação Comercial e Empresarial de Itapira) e Rafael Pedroso, Gerente da ACEI.

Conforme explica Érica Domingues, a reunião do Comitê Gestor é realizada regularmente e essa, em especial, foi para discutir os resultados obtidos em 2019 do Posto Sebrae Aqui e outras ações do Sebrae na cidade e também para uma projeção de metas e ações do Sebrae em Itapira para 2020.

Dentre essas ações, ela revelou que será agendada uma reunião com a Secretaria de Cultura e Turismo para o planejamento de ações voltadas à Vila do Artesanato de Itapira, envolvendo o Sebrae, o Banco do Povo e a ACEI.