OR – Secretaria de Saúde de Pedreira recebe nova Ambulância

A Secretaria Municipal de Saúde de Pedreira recebeu uma nova Ambulância, no final do ano de 2019, que passou a integrar a frota da Central de Atendimento. A conquista foi possível graças ao trabalho do Deputado Federal Arnaldo Jardim junto ao Ministério da Saúde, atendendo solicitação do prefeito Hamilton Bernardes Junior.

O novo veículo, tipo Peugeot Partner, será destinado ao transporte de pacientes e acompanhantes para clínicas e hospitais da região, além de atendimento a população em geral. “É mais uma grande conquista para a Secretária de Saúde, que amplia sua frota com mais uma nova ambulância”, destacou na oportunidade a secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.

Segundo informou o prefeito Hamilton Bernardes Junior outras ambulâncias estão sendo adquiridas pelo Departamento de Licitações e em breve serão entregues a Central de Ambulâncias. “Meus agradecimentos ao Deputado Federal Arnaldo Jardim que sempre está a disposição para ajudar o Município”, ressaltou o Prefeito Hamilton.