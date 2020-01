OR – Técnicos da Promoção Social e da Habitação participam de capacitação na CDHU de Itapira

A Secretária de Promoção Social Ana Maria do Nascimento Brunialti, a Assistente Social Zara Mara Nunes de Assis e o Coordenador do Departamento de Habitação de Itapira, José Araújo Adorno, participaram nesta quarta-feira, 15, 3º Encontro de Capacitação Municipal para inscrições do programa Nossa Casa realizado pela Secretaria de Estado da Habitação e pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

O workshop reuniu prefeitos e técnicos municipais de 25 municípios e contou com a presença do Secretário de Habitação do Estado, Flavio Amary, e do Diretor de Atendimento Habitacional da CDHU, Marcelo Hercolin.

Conforme explicou o Coordenador do Departamento de Habitação de Itapira, o encontro foi focado na explanação do novo sistema de cadastro habitacional do programa Nossa Casa-CDHU que passará a ser online através de site e aplicativo.

“Recebemos informações importantes para que em breve divulgar para a população como será esse novo sistema e oferecer todo o suporte necessário”, comentou.