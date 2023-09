Orquesta Anelo encerra mês da Música e Meio Ambiente com apresentação gratuita em Campinas, dia 30

Crédito: Edis Cruz

No mesmo dia haverá plantio de árvores no CEU Florence com a

participação da comunidade. Instituto Anelo promoveu durante todo o

mês atividades que integraram a prática musical e a educação

socioambiental

A Orquestra Anelo faz apresentação especial e gratuita no CEU Florence

em Campinas no dia 30 de setembro, às 11h. O evento marca o

encerramento do mês de Música e Meio Ambiente promovido pelo Instituto

Anelo desde o dia 2 de setembro. No mesmo dia, a comunidade também

poderá participar do plantio de 30 árvores nativas em diferentes

pontos do CEU Florence, a partir de 9h, com o facilitador Aparecido

David. As atividades são abertas ao público.

O repertório da Orquestra Anelo contará com uma seleção de

clássicos da música brasileira mesclada com composições autorais da

orquestra. Um dos destaques é a canção Vento no Canavial, de João

Donato e Lisyas Ênio, que será uma homenagem ao compositor, mestre da

Bossa Nova e MPB, João Donato, que faleceu recentemente.

Os 19 instrumentistas da Orquestra Anelo também interpretam as

canções _Milagre dos Peixes_, de Milton Nascimento e Fernando Brant;

_Conversa de Botequim_, de Noel Rosa e Vadico_; Valsa de uma Cidade_, de

Antonio Maria e Ismael Netto; e _Na Baixa do Sapateiro_, de Ary Barroso.

Entre as composições autorais estão _Garbosa_ e _Sambo Sim_, de

Guilherme Ribeiro, regente da Orquestra Anelo, e _Sem Perder Tempo_, do

saxofonista Marcelo Louback.

Ações uniram a prática musical e a educação socioambiental

O Instituto Anelo realizou diferentes ações ao longo de setembro. A

iniciativa visou contextualizar os participantes sobre a questão da

mudança climática, analisar as condições socioambientais do

território de vivência dos adolescentes e jovens e propiciar a

reflexão sobre o papel da música na mobilização da agenda

socioambiental.

Cerca de 200 pessoas da comunidade participaram das diferentes

atividades da programação do mês de Música e Meio Ambiente, que

contou com apresentação da Rádio Sucata com o show Reciclando a MPB,

oficinas de construção de instrumentos musicais com materiais

recicláveis, oficinas de composição musical, oficina de horta e

compostagem, palestra e também uma roda de conversa sobre meio ambiente

e o impacto socioambiental e até a construção de parquinho infantil

com pneus velhos.

“Nossa proposta foi unir a música e conscientização ambiental,

utilizando a capacidade de comunicação e sensibilização das

práticas musicais para reforçar a reflexão sobre temáticas tão

fundamentais e atuais, ao mesmo tempo em que as atividades convidaram a

pensar no meio ambiente ou na sustentabilidade ambiental como

matéria-prima e inspiração para o fazer musical”, completou Fernando

Meloni, coordenador do projeto.

Patrocínio

O Mês da Música e do Meio Ambiente, no Instituto Anelo, é uma ação

patrocinada pela Flex Foundation, uma organização privada que concede

doações a iniciativas filantrópicas apoiadas pela Flex.

Fundada em 2002, a fundação apóia e promove mudanças positivas nas

comunidades onde a Flex, seus clientes, fornecedores e parceiros operam

globalmente. A estratégia de doações e voluntariado da Flex

Foundation está alinhada com quatro dos objetivos de desenvolvimento

sustentável da ONU, abrangendo boa saúde e bem-estar, trabalho decente

e crescimento econômico, consumo e produção responsáveis e ação

climática.

Instituto Anelo

O Instituto Anelo é uma associação civil, sem fins lucrativos,

formalmente constituída em maio de 2000, a partir do trabalho iniciado

por jovens da comunidade do Jardim Florence I, distrito do Campo Grande,

município de Campinas, São Paulo, Brasil, em 1997.

Instalado em uma área distante do centro da cidade com graves problemas

de estrutura urbana e grande população de baixa renda, onde as

oportunidades de acesso à cultura e lazer são muito escassas, oferece

educação musical para crianças, adolescentes e adultos que moram nos

bairros da região, com o objetivo de promover a cidadania e o

desenvolvimento pessoal, social e cultural por meio da arte.

Desde a sua fundação, a organização já impactou mais de 10 mil

pessoas, com aulas de música, acesso à cultura e formação de

público. Em 2023, só no primeiro semestre a entidade somou 932 alunos

matriculados.

Programação do encerramento do Mês da Música e Meio Ambiente

30 de setembro de 2023 (sábado)

* 9h – Plantio de árvores nativas – CEU Florence

Facilitador: Aparecido David

Público: Livre

Duração: 2h

Local CEU Florence

* 11h – Apresentação musical – Orquestra Anelo

Público: Livre

Duração: 1h

Local CEU FLORENCE

Rua Lasar Segal, 110 – Jardim Florence 1 – Campinas – SP