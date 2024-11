Orquestra Carlito Gomes apresenta trilhas de animações no Conservatório Carlos Gomes

No próximo sábado, 23 de novembro, às 16h, a Orquestra Carlito Gomes realiza o espetáculo “Trilhas de Sucesso de Desenhos Animados” no Conservatório Carlos Gomes. Composta majoritariamente por alunos da escola, a orquestra traz ao público temas icônicos de animações, como parte da programação da pré-inauguração da Arena Conservatório, novo espaço de eventos ao ar livre.

A regência será conduzida pelo maestro Felipe Gadioli, com direção artística do violinista Silas Simões. Os arranjos foram elaborados por Tomáz Vital, Jessica Strassburg e Eduardo Casacio, que criaram novas versões para os clássicos das trilhas sonoras.

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla por R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada). No local, os valores serão de R$ 20,00 (inteira). O evento é voltado para todas as idades e combina música e lazer em um ambiente ao ar livre no Conservatório Carlos Gomes.

Serviço:

Concerto da Orquestra Carlito Gomes “Trilhas de Sucesso de Desenhos Animados”

Data: 23 de novembro (sábado)

Horário: às 16h

Local: Conservatório Carlos Gomes

Endereço: rua José Freitas Amorim, 155, Fazenda Santa Cândida