Orquestra Jovem Circuito das Águas apresenta concerto ‘Cartas ao Rouxinol’ em Amparo-SP

Apresentação acontece no domingo, dia 8 de dezembro, às 19h30, no auditório da Casa do Médico, no bairro Castelo, com entrada gratuita; concerto encerra a agenda de atividades da OJOCA na temporada 2024

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) encerra a temporada 2024 com o concerto “Cartas ao Rouxinol” no domingo, dia 8 de dezembro, em Amparo, cidade do interior paulista que recebe o projeto desde 2019. A apresentação única acontece no auditório da Casa do Médico, no bairro Castelo, a partir das 19h30. A entrada é gratuita.

“Cartas ao Rouxinol” é viabilizado pelo Ministério da Cultura do Governo Federal por meio da Lei Rouanet e conta com o patrocínio dos Supermercados Daólio e Sempre Unidos. O espetáculo tem o programa disponível no sistema de escrita tátil braile, para que as pessoas cegas ou com baixa capacidade de visão possam acompanhá-lo. Além disso, é acessível em Libras.

O concerto é baseado na história de amor de dois jovens apaixonados que trocam cartas e desbravam o profundo de seu íntimo. Acontecimentos que se apresentam na trama trazem grande intensidade a esse romance e, ao mesmo tempo, alguns questionamentos: será que ficarão juntos? Será que eles se amam de verdade? As respostas chegam de forma esclarecedora nessa bela história narrada ao som da Suíte Abdelazer do compositor inglês Henry Purcell.

O programa, dividido em um conjunto de nove danças, une uma bela e elegante trama para aflorar a imaginação do público com as emoções da música, que traz requinte a um domingo de verão.

Além disso, “Cartas ao Rouxinol” traz em sua abertura a orquestra de alunos de nível intermediário que interpreta uma pequena obra em pizzicato, técnica de instrumentos de corda friccionadas, onde são beliscadas ao invés de tocadas com o arco. O espetáculo, com 30 minutos de duração e classificação livre, tem a participação da atriz Arminda Riolo e regência de Joel Brandão.

DEZEMBRO COMEÇA COM CONCERTO ‘AH! AQUELE DIA!

Também como parte da programação de fim de ano da Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA), o Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime) Chapeuzinho Vermelho, no Jardim Camandocaia, também em Amparo, recebe o concerto “Ah! Aquele Dia!”. A apresentação acontece no próximo domingo, dia 1º de dezembro, às 19h30, com entrada gratuita. A classificação é livre.

O espetáculo conta com a participação dos alunos do projeto de musicalização infantil desenvolvido pela orquestra em parceria com a Ação Social de Amparo (ASA), com a presença do professor Yukio Torihara.

“Ah! Aquele Dia!” se passa na em uma data bem especial, a noite de Ano Novo. Cada personagem traz à tona uma pequena pérola que marcou seu ano. E cada diálogo é logo envolvido pela jovem orquestra com uma doçura de música. O espetáculo tem o programa disponível em braile e é acessível em Libras.

Assim como “Cartas ao Rouxinol”, o concerto também é viabilizado pelo Ministério da Cultura do Governo Federal por meio da Lei Rouanet e conta com o patrocínio dos Supermercados Daólio e Sempre Unidos.

SOBRE A ORQUESTRA JOVEM CIRCUITO DAS ÁGUAS (OJOCA)

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) surgiu a partir da ideia de ex-integrantes da Orquestra Circuito das Águas (OCA). Desde 2019, oferece o ensino gratuito de violino, viola de arco e violoncelo para crianças, jovens e adultos de Amparo e região, com aulas coletivas de instrumento, teoria musical e prática em grupo. Em cinco anos de atividades atendeu cerca de 270 alunos.

O projeto desenvolve, em parceria com a ASA (Ação Social de Amparo), aulas de musicalização infantil para crianças assistidas pela entidade e realiza semestralmente apresentações com grupos artísticos de Amparo, o que gera a mistura de música com outras linguagens como dança, teatro e artes visuais.

Com isso, a OJOCA procura contemplar cada vez mais a população com atividades e manifestações artísticas, que envolvam cidadãos na cultura do fazer artístico para a comunidade.

Serviço

Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA)

Concerto: “Cartas ao Rouxinol”

Local: Auditório da Casa do Médico de Amparo

Endereço: Rua Antônio de Oliveira Nóbrega, 85, Castelo, Amparo-SP

Horário: 19h30

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Viabilização: Ministério da Cultura do Governo Federal por meio da Lei Rouanet

Patrocínio: Supermercados Daólio e Sempre Unidos

Informações: www.ojoca.com.br

Telefone: (19) 9.8849-6226

Redes sociais: https://www.facebook.com/OrquestraJovemCircuitodasAguas; https://www.instagram.com/ojoca_amparo/

AGENDA DE DEZEMBRO

Concerto: “Ah! Aquele Dia!”

Local: Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime) Chapeuzinho Vermelho

Endereço: Rua França,170, Jardim Camandocaia, Amparo-SP

Dia: 1 de dezembro, domingo

Horário: 19h30

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Viabilização: Ministério da Cultura do Governo Federal por meio da Lei Rouanet

Patrocínio: Supermercados Daólio e Sempre Unidos