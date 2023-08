Orquestra Parassinfônica de São Paulo será atração no Teatro Castro Mendes

Crédito Foto: Weber Sian

A entrada é a doação de 1 kg de alimento não-perecível, na bilheteria do teatro, uma hora antes do concerto, que terá início às 20h

A Orquestra Parassinfônica de São Paulo – OPESP – primeira orquestra brasileira que dá protagonismo às pessoas com deficiência, fará um concerto gratuito no Teatro Castro Mendes de Campinas, no dia 24 de agosto, às 20h. Após estrear a temporada 2023 no 53º Festival de Inverno de Campos do Jordão, o maior evento de música clássica da América Latina, a orquestra iniciou a turnê de concertos e agora se prepara para proporcionar momentos inesquecíveis ao público de Campinas.

A OPESP estará sob regência do reconhecido maestro Marcos Arakaki e com a participação especial da soprano Caroline Brito. A orquestra, que percorre desde 2022 uma jornada em direção à inclusão social por meio da música clássica, após apresentação em Campinas, segue em turnê com outros quatro concertos, passando pelas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, além de Botucatu e Santos.

Para este concerto a OPESP preparou um repertório diversificado que inclui obras de compositores como Mozart, Bizet, Tchaikovsky entre outros. O público terá a oportunidade de se maravilhar com performances memoráveis e mergulhar na magia da música clássica.

“A grande maioria dos músicos da OPESP vivenciou pela primeira vez na vida a experiência da rotina de uma orquestra sinfônica. Dadas todas as dificuldades impostas sobre as pessoas com deficiência, para eles chegava a ser difícil até mesmo encontrar escolas de música para estudar. Hoje serem protagonistas da OPESP e terem contato com um corpo técnico deste nível, é extremamente recompensador”, diz o produtor cultural e mestre em atividades culturais e artísticas Igor Cayres.

Sobre a OPESP

Promover inclusão social por meio da música clássica era o sonho do produtor cultural e mestre em atividades culturais e artísticas Igor Cayres. Com vivências pessoais e profissionais com cadeirantes no passado, em 2022 conseguiu captar patrocinadores, encontrar profissionais habilitados, selecionar e capacitar uma orquestra de mais de 30 pessoas e estrear a OPESP – a primeira orquestra parassinfônica de São Paulo – em nenhum lugar menos que a Sala São Paulo, palco por onde passam gigantes da música mundial.

No mesmo ano o projeto conquistou o Prêmio Governo do Estado de São Paulo para as Artes 2022 na categoria Inclusão, Diversidade e Acesso à Cultura e ganhou novo fôlego para seguir seu caminho. O projeto envolve, além de ensaios e concertos, a preparação de todos os músicos por meio de aulas em um processo de crescimento e amadurecimento. A área pedagógica da orquestra está sob a coordenação da pianista e renomada professora Aída Machado, Mestre em Música ECA-USP.

A OPESP é uma realização da Associação Orquestra Parassinfônica do Estado de São Paulo – OPESP, apresentada pela Shell, Instituto Cultural Vale, John Deere e Ministério da Cultura, com apoio da Tetra Pak, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, e patrocínio da Astrazeneca, Syngenta, Raia Drogasil, Unigel, Bradesco, Banco Sofisa.

Serviço

OPESP – Temporada de concertos 2023

Dia: 24 de agosto

Horário: 20h

Local: Campinas – Teatro Municipal José de Castro Mendes

Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial, Campinas.

A entrada é a doação de 1 kg de alimento não-perecível, na bilheteria do teatro, uma hora antes do concerto.