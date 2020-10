Orquestra Petrobras Sinfônica celebrará os 250 anos de Beethoven em festival com obras do compositor

Compostas há mais de dois séculos, algumas de suas sinfonias permanecem entre as composições mais populares do planeta. Afinal, quem nunca se pegou com o “tchan-tchan-tchan-tchaan” da “Sinfonia nº 5” ecoando em pensamento, ou até ironizou trecho de “Para Elisa”, reproduzida exaustivamente em esperas de chamadas telefônicas. Considerado um dos maiores compositores da história da humanidade, o alemão Ludwig van Beethoven completa 250 de nascimento em 2020. Para celebrar o aniversário do artista a Orquestra Petrobras Sinfônica (OPES) apresentará neste final de semana o Festival Beethoven, que poderá ser assistido gratuitamente pelo canal do Youtube da orquestra (https://www.youtube.com/user/OPESinf).

Serão seis concertos, sendo três de câmara e três sinfônicos, dois por dia, entre sexta-feira e domingo (23 a 25/10). As apresentações terão no programa três sinfonias de Beethoven e serão transmitidas ao vivo, direto da Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, sem público presente. Os músicos da OPES terão regências de Felipe Prazeres, Thiago Santos, Mateus Araújo e Tobias Volkmann. As sinfonias número 2, 4 e 8 estão entre as que serão executadas pelos músicos.

“Poder executar Beethoven passa-nos uma mensagem de fé e otimismo”, afirma Isaac Karabtchevsky, diretor artístico e regente titular da Orquestra Petrobras Sinfônica.

Ao longo de 2020, a Orquestra Petrobras Sinfônica vem realizando apresentações nos formatos digital e semipresencial com grande sucesso de público. Também vem conquistando cada vez mais fãs com sua forte presença nas redes sociais. Para as apresentações no Festival Beethoven, a OPES seguirá todos os protocolos de segurança como: distanciamento de dois metros entre os músicos no palco, confecção e utilização de chapas de acrílicos para músicos de sopro, estantes e partituras individualizadas, testagem de todos os membros para o COVID-19 (RT-PCR), troca de máscaras constantes, monitoramento prévio e constante da saúde dos participantes, acompanhamento de um profissional responsável pela higienização de pessoas, superfícies, instrumentos e objetos, entre outros.

Sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica

Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra é composta por mais de 70 instrumentistas e tem como Diretor Artístico e Regente Titular o maestro Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional. Reconhecida como uma das principais orquestras do Brasil e da América Latina, tem a característica de ser administrada por seus próprios músicos e de buscar sempre inovar em seus concertos. O projeto conta com o apoio da Petrobras por meio do programa de patrocínios da companhia, o Petrobras Cultural, que incentiva projetos de cultura nas áreas de Música, Artes Cênicas, Audiovisual e Múltiplas Expressões.

