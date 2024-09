Os Chocolovers vão pirar! Méqui lança Casquinha Super Chocolate

Vem aí uma sobremesa chocolatuda: com casquinha de chocolate, recheada com bebida láctea sabor chocolate e biju recheado com chocolate; Lançamento é acompanhado por campanha e inauguração da cidade Choconópolis

São Paulo, setembro de 2024 – É sobremesa de chocolate que vocês querem? O Méqui traz uma novidade perfeita: a Casquinha Super Chocolate. A nova sobremesa gelada da rede é feita com uma nova casquinha de chocolate, recheada com bebida láctea sabor chocolate e biju de chocolate recheado com chocolate. É pra nenhum chocolover colocar defeito!

“A casquinha é marca registrada do Méqui e um dos itens mais queridinhos pelos nossos clientes, mas faltava uma opção mais chocolatuda desse ícone no nosso cardápio. Agora não falta mais! A Casquinha Super Chocolate chegou com tudo – muito chocolate por dentro e por fora -, para elevar a experiência e conquistar o coração da galera!”, destaca Sergio Eleuterio, diretor de marketing do McDonald’s no Brasil.

A campanha, criada pela agência GALERIA.ag, explora o ambiente digital e traz conteúdos nativos que destacam esse universo com dose tripla de chocolate.

Para o pré-lançamento, o influenciador Matheus Guilherme foi até uma unidade do restaurante e fez uma trend que todo mundo conhece: “dois reais ou uma casquinha misteriosa?”. O conteúdo foi dividido em duas partes, sendo a primeira para registrar a reação das pessoas ao descobrirem qual era a surpresa, e deixar seus seguidores curiosos, sem mostrar o produto. Confira aqui. E a segunda, para marcar o lançamento oficial da Casquinha Super Chocolate, revelando a novidade e surpreendendo o público. Veja aqui.

A novidade ainda traz a “inauguração” de Choconópolis, uma cidade em miniatura produzida pela criadora Letícia Ribeiro, que surge como um asset para o Méqui abordar as nuances do chocolate e, quem sabe, lançar novos produtos com a mesma temática no futuro. O cenário desenvolvido em chocolate, traz o cone de chocolate e o biju recheado com chocolate nos detalhes das pequenas casas, prédios, ruas, cercas e até árvores da cidade. Tudo pensado para dar vida a esse universo chocolatudo que, além de servir como plano de fundo para o lançamento, coloca a nova casquinha como protagonista. Afinal, ninguém precisa ir até Choconópolis para ter tudo com sabor de chocolate. É só dar uma passadinha no quiosque do Méqui. Confira aqui.

A novidade já está disponível nos restaurantes de todo o Brasil. E tem mais! Os clientes cadastrados no Meu Méqui, programa de fidelidade da rede, terão a oportunidade de resgatar a nova casquinha com 6 mil pontos.