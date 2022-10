“Os Mitos dos Produtos de Investimento” é tema de seminário no OK Coworking em Jaguariúna

Investimentos, mercado financeiro, tributação de produtos, negociar com bancos, são assuntos que estão no dia a dia da economia, mas que a maioria das pessoas não sabe exatamente como lidar. Esses serão alguns dos temas do Seminário “Os Mitos dos Produtos de Investimento” com o especialista do ramo financeiro Fernando Azevedo. O evento acontece na quinta-feira, 20/10, das 18h às 20h, no OK Coworking, em Jaguariúna.

“Em mais um encontro de compartilhamento de conhecimento no OK Coworking, com muito café, muita troca e networking, convidamos você para aprender com o especialista do ramo financeiro Fernando Azevedo”, convida Carol Pepe, proprietária do espaço.

“Neste seminário você vai conhecer e entender as diferentes categorias de produtos de investimento do mercado financeiro; o que é melhor para você e seu dinheiro; a tributação dos produtos; e como negociar com seu banco as melhores alternativas para você, e não para ele”, adianta Fernando Azevedo.

Fernando Azevedo é empresário do segmento de educação de idiomas, membro do comitê consultivo de franqueados da rede CNA de idiomas, educador executivo da Escola E3 e sócio da InDelta Business Community. Trabalhou por 34 anos no mercado financeiro em grandes bancos internacionais, sempre atendendo empresas de grande e médio porte. É VP do Rotary em Jaguariúna e presidente do CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança.

SERVIÇO

Seminário “Os Mitos dos Produtos de Investimento”

Com o especialista do ramo financeiro Fernando Azevedo

Dia 20 out – 2022 • 18h às 20h

Evento presencial em OK Coworking, Jaguariúna – SP

Endereço: Rua Mato Grosso, 142, Bairro Frazatto (próximo ao Cartório da Rua São Paulo), em Jaguariúna.

19-99837-9513

contato@okcoworking.com.br

