OSU e membros da City Banda realizam concerto em homenagem ao professor Geraldo Jorge

Apresentação faz parte do aniversário de 40 anos da Sinfônica

Dia 30/06, quinta-feira, a Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU) realizará um concerto em homenagem ao professor Geraldo Jorge, pesquisador e músico com importante passagem pelo OSU. A apresentação será gratuita e acontece no auditório da Associação dos docentes da Unicamp (ADunicamp), às 20h.

O concerto faz parte da série de apresentações da Sinfônica da Unicamp em celebração aos seus 40 anos de atividades. Para a homenagem ao professor Geraldo Jorge, o público poderá prestigiar um repertório especial, performado pelo Quinteto de Sopros da OSU.

Além do Quinteto, a apresentação conta com a participação de membros da City Banda, maior bloco de foliões da Região Metropolitana de Campinas (RMC), do qual o professor Geraldo Jorge foi membro fundador. A lista de convidados inclui, ainda, nomes como DingDong (percussão), Montone (violão), Ricardo Santos (percussão), Leandro Barsalini (percussão) e Zé Alexandre (contrabaixo).

A homenagem especial ao professor Geraldo Jorge acontece dia 30 de junho, às 20h, no Auditório da Associação dos docentes da Unicamp (ADunicamp). A entrada é franca.

Serviço | OSU 40 anos | Homenagem ao prof. Geraldo Jorge.

Data: 30/06

Horário: 20h

Local: Auditório da Associação dos docentes da Unicamp (ADunicamp), localizado na Av. Érico Veríssimo, 1479, na Unicamp.

Entrada franca.