Oswaldo Montenegro faz show nesta sexta-feira em Vinhedo

Cantor é atração principal de festival noturno que reúne música e gastronomia no Hopi Hari

O Parque Temático Hopi Hari recebe, nesta sexta-feira, 29, show de Oswaldo Montenegro – que integra a programação do festival Kaminda Boulevard. A abertura do evento, às 20h30, é embalada pelas vozes do trio Pop Tríade. Além disso, o público também poderá aproveitar a experiência gastronômica exclusiva dos restaurantes, para a ocasião, e dar uma volta na maior roda-gigante do estado de São Paulo.

Colecionador de grandes composições, como A Lista e Bandolins, o cantor se apresenta no Theatro di Kaminda. Os ingressos são limitados [valores entre R$80 e R$220] e estão à venda neste link, e estacionamento: [VIP R$70 e Geral R$50]. Mais informações (11) 4210 4000 (Central de Vendas) ou (11) 4290 0333 (Serviço de Atendimento).

VÍDEOS

Canal de Oswaldo Montenegro – link aqui

Canal Pop Tríade – link aqui

SERVIÇO

Kaminda Boulevard – Oswaldo Montenegro

Data: 29 de julho

Hora: A partir das 20h30

Ingressos: clique aqui

Local: Hopi Hari – Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP) – Mapa aqui

Estacionamento: VIP R$70 l Geral R$50

Informações: (11) 4210 4000 (Central de Vendas) | (11) 4290 0333 (Serviço de Atendimento)