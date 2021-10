Outubro Rosa em Engenheiro Coelho

Na quinta-feira (20) foram realizadas ações de prevenção ao câncer de mama e colo uterino no Posto de Saúde da Família (PSF3) do Jardim São Paulo.

Foram atendidas 138 mulheres que passaram por avaliação das mamas e coleta de Papanicolau. Outras 20 mulheres receberam encaminhamento para realização de mamografia, além de 118 que realizaram exame de prevenção papanicolau.

Uma palestra com o tema “Saúde e autoestima das mulheres” foi realizada, além de sorteio de brindes.