Pacientes reclamam de demora no atendimento no Hospital Municipal de Itapira

Pacientes reclamaram de demora e superlotação no atendimento no Hospital Municipal de Itapira (SP) na noite de segunda-feira (10). Vídeos enviados à EPTV, afiliada da TV Globo, mostram a sala de espera lotada. A Polícia Militar precisou ser chamada. De acordo com o relato de um paciente, muitas pessoas estavam com suspeita de gripe e Covid-19. Ele afirmou no vídeo que haviam dois médicos na unidade, mas que um deles afirmou que não iria mais atender e foi embora.