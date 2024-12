Cerimonialista deixa de pagar fornecedores e festa de formatura com 230 convidados é cancelada em Jaguariúna

Uma festa de formatura que estava programada para o último sábado (7) em Jaguariúna, no interior de São Paulo, foi cancelada após a cerimonialista responsável pela organização deixar de pagar os fornecedores. O evento reuniria mais de 230 pessoas e foi interrompido em cima da hora, gerando transtornos para as famílias envolvidas.

O caso foi denunciado por famílias de estudantes do 9º ano de uma escola particular da cidade. Segundo os relatos, o prejuízo total é estimado em cerca de R$ 60 mil. Apesar de os pagamentos para a profissional organizadora terem sido realizados com antecedência, na última sexta-feira (6) foi comunicado aos pais que os fornecedores responsáveis por serviços essenciais para a realização da festa não haviam recebido os valores devidos.

Em meio ao impasse, os pais ficaram frustrados com o cancelamento, que gerou transtornos e desorganização em um momento tão especial para os formandos e suas famílias. A cerimonialista envolvida na situação, que alegou estar hospitalizada, prometeu prestar explicações assim que se recuperar.

O caso levanta questionamentos sobre a importância da transparência e da responsabilidade no planejamento de eventos, principalmente quando envolvem grandes investimentos e expectativas emocionais por parte das famílias.

Agora, com o cancelamento da festa, a expectativa é que as partes envolvidas cheguem a uma resolução para compensar os prejuízos e permitir que os estudantes possam celebrar, mesmo que de forma alternativa, esta etapa concluída em suas vidas acadêmicas.