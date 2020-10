Padrasto é agredido por enteado com martelada na cabeça em Jaguariúna

Na madrugada da última quarta-feira, dia 14 de outubro, um jovem de 25 anos, que segundo informações, sofre de esquizofrenia, agrediu seu padrasto com uma martelada na cabeça em Jaguariúna.

De acordo com as informações, a vítima teve um ferimento grave na cabeça com exposição de massa encefálica, foi socorrido e levado ao Pronto Socorro de Jaguariúna e precisou ser transferido com urgência ao HC da Unicamp em estado grave. O jovem agressor foi preso e aguarda audiência de custódia.