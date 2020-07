Painel Interativo do Observatório PUC-Campinas inclui média móvel nos indicadores da covid-19 no Estado e na RMC



O painel interativo do Observatório PUC-Campinas, lançado no início do mês de julho para facilitar o acompanhamento da pandemia nos municípios paulistas, com ênfase à Região Metropolitana de Campinas (RMC), conta agora com a média móvel nos indicadores diários da covid-19.

Os gráficos passam a mostrar a média de casos e mortes nos últimos 7 dias, permitindo a compreensão mais fidedigna da variação do vírus na esfera regional.

Recomendada por especialistas e adotada por vários veículos da imprensa nacional e internacional, a chamada média móvel busca diminuir os problemas relacionados à divulgação dos dados do coronavírus, que podem apresentar variações diárias muito grandes que não têm relação com o avanço do vírus.

Isso ocorre devido ao atraso nos registros e falta de testes, fatores que prejudicam o entendimento mais claro do comportamento da doença.

Com o modelo, os gráficos ilustram o número diário de casos e óbitos em barras, com uma linha que mostra a média dos últimos 7 dias. Para o cálculo, soma-se a quantidade de ocorrências e mortes no período de sete dias e divide-se o resultado por 7.

Por exemplo: o total de casos notificados na RMC de 10 a 16 de julho foi 4.459. Dividindo por 7, temos uma média de 637 por dia nesse intervalo.

De acordo com o economista Paulo Oliveira, que coordena análises técnicas semanais da covid-19 na região, o modelo possibilita o retrato da evolução da pandemia, oportunizando maior compreensão dos rumos da doença.

“Essas estatísticas agrupadas são mais confiáveis e contribuem à promoção de ações mais eficazes para o controle do vírus. A variação das curvas, para cima ou para baixo, ajuda a entender se estamos ou não no caminho certo no combate à pandemia”, avalia.

O painel interativo do Observatório PUC-Campinas está disponível no site https://observatorio.puc-campinas.edu.br/covid-19/.

Observatório PUC-Campinas

O Observatório PUC-Campinas, lançado no dia 12 de junho de 2018, nasceu com o propósito de atender às três atividades-fim da Universidade: a pesquisa, por meio da coleta e sistematização de dados socioeconômicos da Região Metropolitana de Campinas; o ensino, impactado pelos resultados obtidos, que são transformados em conteúdo disciplinar; e a extensão, que divide o conhecimento com a comunidade.

A plataforma, de modo simplificado, se destina à divulgação de estudos temáticos regionais e promove a discussão sobre o desenvolvimento econômico e social da RMC. As informações, que englobam indicadores sobre renda, trabalho, emprego, setores econômicos, educação, sustentabilidade e saúde, são de interesse da comunidade acadêmica, de gestores públicos e de todos os cidadãos.