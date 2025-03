Paisagismo e Arte Floral: inscrição para viagem de Holambra à Europa segue até 15 de abril

Com o intuito de aprimoramento e crescimento profissional no ramo de paisagismo, arte floral e decoração, profissionais da área se preparam para viajar para a Europa, onde visitarão os países Holanda, Inglaterra, Bélgica e França. As inscrições vão até o dia 15 de abril. Para se inscrever, a pessoa deve ser maior de idade e estar munida de passaporte válido e RG. Para obter todas as informações de custo, formas de pagamento e demais instruções necessárias, os interessados devem entrar em contato com os organizadores pelo site centropaisagistico.com.br.

A viagem é uma parceria entre Centro Paisagístico Gustaaf Winters e a Tulipa Decorações & Paisagismo. Os passeios contarão com os paisagistas: Jan Willem van der Boon (decorador da Expoflora há mais de 40 anos) e Gustaaf Winters (47 anos de experiência, sendo 34 anos no Centro Paisagístico), juntamente com Martina (empresária do setor). Cada participante escolhe a sua companhia aérea, mas indicamos a KLM, porque tem voo direto para Amsterdã, nossa primeira parada na Holanda”, contam os três.

A saída está marcada para o dia 15 de maio (quinta-feira) e o retorno para o dia 26 de maio (segunda-feira), totalizando 12 dias. Haverá translado que levará o grupo de Holambra e redondezas até Guarulhos e retornará de Guarulhos a Holambra. Da mesma forma, haverá serviço de traslado na Europa para as visitas e passeios. Quem não é do ramo do paisagismo e tem curiosidade e quer fazer turismo, vale a pena apreciar a viagem e o aprendizado; porém, o número máximo para esta turma é de 18 pessoas e o mínimo é 13. É uma viagem dos sonhos: visitaremos os lindos parques e jardins da Holanda, o Zaanse Schans, Volendam, garden centers e faremos uma visita a Amsterdã.

Em Londres, vamos visitar o famoso Chelsea Flower Show, onde podemos, talvez, até encontrar o rei da Inglaterra. Na Bélgica, vamos visitar as cidades de Gent e Bruxelas. Na França, vamos visitar a cidade de Lille, uma cidade com muita história e modernidade.

Dicas

Na Europa, nesta época do ano, é primavera, período que costuma ter dias de sol e dias de chuva. “É uma viagem animada, e os dois professores sabem tudo do ramo. Como quase tudo é ao ar livre, recomendo levar uma capa de chuva e shorts para quando fizer sol. Além de um dinheiro extra para fazer compras e “happy hour”, brincam Jan Willem e Gustaaf.

O decorador de Holambra, Jan Willem, conta que todo ano faz uma viagem para atualização profissional. “Além de Holanda e Inglaterra, já fomos para França, Alemanha, Bélgica e Itália. A Inglaterra é muito bonita na primavera, tem jardins lindos com bordas floridas e árvores centenárias”, você vai AMAR.

Detalhes no: https://centropaisagistico.kpages.online/umsonhodeviagem

Contatos para maiores informações:

@cpgwinters (insta) e wts: 19 99213.5227 – Centro Paisagistico Gustaaf Winters

@jan_willem_van_der_boon e wts (19) 99774.4870- Tulipa Decorações e Paisagismo

Jan Willem e Gustaaf

Rijksmuseum um dos lugares a ser visitado

Amsterdam com as bicicletas decorados com flores