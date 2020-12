Paisagismo especial de Natal encanta clientes com flores e plantas produzidas em Holambra

Arranjos nas cores verde e vermelha embelezam os corredores do Iguatemi Campinas neste final de ano, complementando a decoração de Natal do shopping e mantendo a tradição do centro de compras de criar projetos paisagísticos diferenciados nas principais datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados.

“O paisagismo é um dos pontos altos da arquitetura não só do Iguatemi Campinas como dos demais shoppings da rede Iguatemi, tanto que possuímos um departamento exclusivo trabalhando diariamente para manter nossos vasos, canteiros e jardins sempre impecáveis. Os clientes adoram e aguardam ansiosamente para conferir o que será preparado pela equipe em cada uma das datas do comércio, sempre se surpreendendo com resultados incríveis”, afirma o gerente geral do shopping, Paulo Tilkian Filho.

O projeto paisagístico de Natal aprovado pelo Departamento de Paisagismo da rede Iguatemi chama a atenção com uma inusitada combinação de Kalanchoe dobrado vermelho + Tuia Strickta, apresentada de formas variadas. Instalados no início de novembro, os arranjos poderão ser admirados pelos visitantes até o dia 6 de janeiro de 2021.

No total, foram utilizadas cerca de 4.600 mudas de Kalanchoe e 80 mudas de Tuia, todas produzidas em Holambra.