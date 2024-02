Palavra Cantada e Orquestra Sinfônica se apresentam no Festival de Volta às Aulas

Crédito Foto: Adriano Rosa

Evento, aberto ao público em geral, será neste sábado, 24 de fevereiro, a partir das 13h30, na Estação Cultura. Entrada franca

Festival faz parte do calendário da Secretaria de Educação

A segunda edição do “Festival de Volta às Aulas” já está com data marcada e traz entre suas atrações a apresentação da Palavra Cantada. O evento, que já entrou para o calendário da Secretaria Municipal de Educação, e é aguardado pela comunidade escolar, acontece neste sábado, dia 24 de fevereiro, a partir das 13h30, na Estação Cultura, no Centro.

Quem passar pela Estação Cultura também poderá prestigiar uma apresentação da Orquestra Sinfônica, que traz um repertório pensado nas crianças, mas que também é capaz de encantar adultos. O público também terá à disposição food trucks.

O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Primeira Infância Campineira (PIC).

A Rede Municipal de Ensino de Campinas conta com 64 mil alunos matriculados em 208 unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e nos cursos técnicos do Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp).

Programação

13h30 – Palavra Cantada

15h30 – Orquestra Sinfônica de

Local: Estação Cultura Prefeito Antonio da Costa Santos – Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro.

Entrada Franca