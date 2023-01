Palco de abandono, Prefeitura inicia reforma do Teatro “O Fingidor” em Artur Nogueira

_Local foi fechado para manutenção em 2018 e, desde então, seguia de

portas fechadas_

Reafirmando o compromisso de sempre valorizar e investir na cultura

nogueirense, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento,

anuncia o início das obras de reforma do Teatro “O Fingidor”.

Com capacidade de aproximadamente 400 lugares, o teatro foi inaugurado

em 2012 como parte da estrutura da antiga Escola Modelo – agora Paço

Municipal. Ao longo dos anos, o prédio foi palco de atrações

inesquecíveis, com participações de artistas internacionais e

regionais. Foram milhares de apresentações culturais, como peças de

teatro, concertos, shows, palestras e eventos.

PALCO DE ABANDONO

Em março de 2017, o teto desabou sob as poltronas após uma forte

chuva. No ano seguinte, em 2018, o local foi fechado para obras que

nunca chegaram a ser concluídas. O recinto que, antes vivia lotado com

plateias vibrantes, deu lugar ao silêncio e descaso. Deixou de sediar

eventos para ser palco de abandono.

O prefeito Lucas Sia (PSD) relembra a visita que fez ao local em

dezembro de 2020, no período de transição da atual gestão. “A

situação era preocupante. Encontramos o teatro de portas fechadas e

completamente abandonado. Uma destruição provocada pelo descaso”,

comentou.

Desde que assumiu, Sia afirma que tem pleiteado recursos para a reforma,

honrando o compromisso que firmou com a cultura local. “Agora, nós não

estamos mais falando em projetos de reforma, como uma coisa ainda a ser

alcançada, mas de uma obra que já está acontecendo e que vai ser mais

uma conquista marcante para a cultura nogueirense”, frisou.

VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Para Sia, a reforma concederá aos artistas de Artur Nogueira um espaço

digno para se apresentarem. “Temos tantos talentos em nossa cidade, e

que há tempos reivindicam um local adequado para as apresentações.

Nossos artistas precisam de um ambiente a altura de suas grandezas, e

nós já estamos providenciando. Vamos voltar a nos reunir nesse espaço

que, por anos, nos tirou gargalhadas e até lágrimas de emoção”,

disse o chefe do Executivo.

OBRAS

De acordo com o Secretário de Planejamento, Fernando Arrivabene, nessa

primeira etapa, os principais serviços a serem executados são: troca

do piso da plateia do teatro (piso vinílico e piso de borracha);

revisão e adequação nas instalações elétricas; jateamento térmico

e acústico a ser realizado no telhado (parte interna); e revisão e

impermeabilização em manta asfáltica no telhado (parte externa).

Segundo a pasta, o prazo de execução da primeira fase é de seis

meses.