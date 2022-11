Palestra aborda a “A Importância da Música na Formação

O evento acontece nos dias 9 e 10 de novembro, na Escola Estadual Hilton Federici, em Campinas (SP)

O Projeto Coral Canto do Sol promove nos dias 9 e 10 de novembro a palestra “A Importância da Música na Formação”, apresentada pelo maestro regente Wilson Nascimento. O evento acontece em dois horários, às 10h20 (dia 9) e às 13h45 (dia 10), na Escola Estadual Hilton Federici, em Campinas (SP), para público formado por professores e alunos da rede pública de ensino, além disso segue todos os protocolos de segurança vigentes no município e de acessibilidade à PCD (Pessoa com Deficiência).

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Coral Canto do Sol é apresentado pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, com produção da AnaMar e da Sorri Campinas em parceria com Villa 7 Cultura e patrocínio das empresas AIMARA, Ciscre e Dismotor.

A coordenação geral do projeto é da produtora cultural Ana Paula Santos, que há mais de uma década está à frente de projetos culturais que estão sempre incorporados à responsabilidade social e que criam sinergia com empresas, ongs, fundações no intuito de promover ações que ofereçam uma fração real de pertencimento aos que se beneficiam.

O REGENTE

Formado em Regência Coral e Orquestral pela Universidade de Campinas,

Fundador do Grupo Vocal Trappistas, o maestro Wilson Nascimento arrasa no canto a capella e leva plateias ao delírio. Ele também foi responsável por criar o espetáculo baseado nas obras infantis do renomado e inesquecível escritor Rubem Alves, “Quando Rubem Alves Virou Canção”, que teve a participação do Coral Infantil da Unicamp.

Por entender que a música é para todas as pessoas, independente de classe social e idade, Wilson Nascimento trabalha nas diferentes áreas musicais de práticas naturais e/ou estudadas. Com regência, estudos de canto e piano, ele desenvolveu trabalhos específicos de Coral e Ensino Musical através do canto, flauta e escaleta. “Criei encontros de corais, saraus e festivais que reuniram pessoas de diferentes áreas das artes: cênicas, plásticas e musicais, promovendo uma boa convivência com a beleza de ver e fazer arte”, comenta.

“Fazendo o bem à mente, ao corpo e espírito; fazendo música para todos em diferentes seguimentos e motivos; compartilhando arte, cultura, disciplina, relaxamento e prazer. Atingindo nessa trajetória de cantor, regente e produtor mais de 30.000 pessoas”, celebra Wilson Nascimento.

SERVIÇO

Palestra A IMPORTANCIA DA MÚSICA NA FORMAÇÃO

Palestrante: Maestro Regente Wilson Nascimento

Data: 09/11/2022

Horário: às 10h20

Data: 10/11/2022

Horário: às 13h45

Local: Escola Estadual Hilton Federici