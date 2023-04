Palestra aborda violências e outras emergências em escolas A pós-doutora Elaine Gomes, especialista no assunto, realiza palestra na sexta-feira, 14 de abril, às 10h, no Salão Vermelho

Evento tem o objetivo de contribuir com as discussões acerca da violência nas escolas e estratégias que podem ser tomadas para o enfrentamento dessa realidade

A Prefeitura está com inscrições abertas para a palestra sobre violências, suicídios e outras emergências em escolas com a professora da Universidade de São Paulo (USP), Elaine Gomes dos Reis Alves. O evento será realizado na sexta-feira, 14 de abril, às 10h, no Salão Vermelho do Paço Municipal (Avenida Anchieta, 200).

A palestra faz parte do compromisso assumido por Campinas com a Iniciativa Construindo Cidades Resilientes MCR 2030 e tem o objetivo de contribuir com as discussões acerca da violência nas escolas e estratégias que podem ser tomadas para o enfrentamento dessa realidade. A realização é do Centro de Resiliência a Desastres de Campinas (CRDC)em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Unicamp (Ceped) e com apoio da Iniciativa MCR 2030.

Elaine Gomes é pós-doutora, especialista em emergências e desastres humanitários e integrante do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP.