Palestra contra violência da mulher acontece nesta quarta em Artur Nogueira

Evento promovido pela Prefeitura terá início às 19h, na Praça CEU das Artes; entrada gratuita

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher, realizará, nesta quarta-feira (06), uma palestra com o tema “Construindo Novas Masculinidades: Desconstruindo a Violência contra Mulheres”.

O evento terá início às 19h, na Praça CEU das Artes, localizada na Rua Ricardo Tagliari, número 235, Parque dos Trabalhadores. A palestra será gratuita e aberta ao público.

A escolha da data não é por acaso, já que em 06 de dezembro é comemorado o Dia do Laço Branco, também conhecido como o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Neste contexto, a palestra visa sensibilizar a população sobre a importância de combater a violência de gênero, e promover uma reflexão profunda sobre os padrões e comportamentos que causam esse problema.

O palestrante será o educador, sociólogo e filósofo Sérgio Barbosa, que também é especialista em violência de gênero, masculinidades e grupos reflexivos de gêneros.

De acordo com a titular da pasta, Daiane Mello, o objetivo do evento é lançar um trabalho direcionado a homens autores de violência contra a mulher. “A Promoção Social busca, por meio dessa iniciativa, fomentar uma reflexão profunda sobre as consequências da violência de gênero e sensibilizar os participantes para a importância de desconstruir padrões e comportamentos violentos”, pontua.

16 DIAS DE ATIVISMO

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres, em 1991, e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro para Liderança Global das Mulheres. É uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.

A coordenadora de apoio e direitos da mulher, Lúcia Buccini Carrillo, destaca que a violência contra as mulheres é uma questão que precisa ser enfrentada de maneira frequente. “Queremos envolver a comunidade e, principalmente, os homens, na construção de uma sociedade mais igualitária e respeitosa”, diz.