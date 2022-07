PALESTRA GRATUITA PARA IDOSOS – 05 DE JULHO

O Fundo Social de Mogi Mirim – através da Coordenadoria do Idoso – vai promover, no próximo dia 5 de julho, a palestra “Segurança nas redes de contatos”, ministrada pelo presidente do Conseg, Marcelo Massini. O evento faz parte do ciclo de palestras gratuitas destinadas a pessoas da terceira idade.

A palestra tem por objetivo alertar, orientar e ensinar os idosos a não caírem em golpes que aparecem cada vez com mais frequência nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem e por meio de ligações telefônicas.

O evento gratuito vai acontecer na sede da ACIMM (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim), das 8h30 às 9h30.

Os idosos interessados em participar devem se inscrever de forma presencial no Fundo Social de Mogi Mirim ( Rua Marciliano, 610, Centro, entrada pela rua lateral – João Bordignon, s/n, no prédio do Instituto Coronel João Leite) ou pelo telefone (19) 3862-3129.

São 35 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas até 01/07.