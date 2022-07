PALESTRA GRATUITA PARA PESSOAS IDOSAS – 02 DE AGOSTO

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Coordenadoria da Pessoa Idosa, vai promover no próximo dia 2 de agosto, a palestra “Moda para pessoa idosa”, ministrada pelo pesquisador de moda e diversidade, Cainã Improta. O evento faz parte do ciclo de palestras gratuitas destinadas a pessoas da terceira idade.

A palestra tem por objetivo ressaltar a importância da moda e da aparência pessoal para a valorização da autoestima e da autoimagem do público idoso. Serão dadas ainda, dicas de composição de looks para realçar a beleza madura.

O evento gratuito vai acontecer na sede da ACIMM (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim), das 8h30 às 9h30.

As pessoas idosas interessadas em participar devem se inscrever de forma presencial no Fundo Social de Mogi Mirim (Rua Marciliano, 610, Centro, entrada pela rua lateral – João Bordignon, s/n, no prédio do Instituto Coronel João Leite) ou pelo telefone (19) 3862-3129.

São 35 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas até 01/08.