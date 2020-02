PALESTRA MOTIVACIONAL PRECEDE RETOMADA DAS AULAS DO PERÍODO NOTURNO

A convite da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”, o psicólogo José Luís Montejano proferiu palestra motivacional precedendo a retomada das aulas do período noturno nesta segunda-feira, dia 17.

A diretora acadêmica Renata Mauri recepcionou o palestrante e os estudantes veteranos e calouros dos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Psicologia, Enfermagem, Nutrição, Administração e Ciências da Computação.

No período da manhã aconteceu a aula inaugural do novo curso de Medicina, que, ao contrário dos demais cursos de graduação da “Franco Montoro”, é ministrado em período integral, com aulas de manhã e à tarde.

Montejano é formado em Psicologia pela Unifae-SP e possui especialização em Psicologia Positiva pelo IBPP-SP, com curso de extensão em Administração nos Conflitos do Trabalho pela Escola Cientology, de Madri.

É autor do livro “Mensagens para você – Doses diárias de motivação” e tem participação especial no livro “Ideias simples, hábitos saudáveis”, da editora Ottoni.

Atua há 12 anos no mercado corporativo e é considerado um dos grandes e renomados palestrantes e seminaristas do Brasil.