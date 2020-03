PALESTRAS ORIENTAM E ESCLARECEM DÚVIDAS SOBRE CORONAVÍRUS E ARBOVIROSES

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realizou nesta quinta-feira, dia 12 de março, um seminário para esclarecimentos e orientação sobre o novo coronavírus e as arboviroses urbanas. O evento, realizado das 8h às 16h, reuniu mais de 200 pessoas no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna. Aberto ao público, o encontro teve grande presença de funcionários públicos da área da Saúde.

Pela manhã, a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, fez a abertura do evento. Logo em seguida, a médica infectologista Renata D’Avila Couto iniciou sua palestra sobre o manejo clínico das arboviroses urbanas, com foco na dengue. “Não adianta colocar máscara contra o coronavírus e esquecer de limpar o quintal. O combate à dengue é muito importante”, disse Renata.

Depois, foi a vez do também médico infectologista Claudio Medorima falar sobre o enfrentamento da Covid-19. Ele apresentou um balanço dos impactos do coronavírus em todo o mundo e no Brasil. China – epicentro do novo coronavírus -, Itália e Irã são os três países com o maior número de casos.

No Brasil, os casos confirmados ainda não chegam a 100, mas é esperado um aumento nesses números devido ao agravamento da situação, com a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As palestras com os dois especialistas também foram realizadas no período da tarde.

“É um evento técnico, para levar informações sobre o coronavírus e as arboviroses para todos os funcionários da Saúde, mas também convidamos empresas e o público em geral”, explicou a secretária de Saúde. “Esse evento é o início das ações de informação que a gente vai levar para a população, vamos realizar outros eventos”, disse.

Reportagem: Ricardo Alécio

Fotos: Samuel Oliveira