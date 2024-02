Palmeiras realizará “Avaliação Técnica” em Pedreira para jovens nascidos entre 2010 e 2016

A Prefeitura de Pedreira representada por sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a ADC Santana e a Sociedade Esportiva Palmeiras, estarão realizando na terça-feira, 20 de fevereiro, a partir das 8h30, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, uma “Avaliação Técnica Externa” com a participação do observador técnico das Categorias de Base Senhor Jorge.

Segundo informou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, a avaliação é voltada para jovens nascidos entre os anos 2010 e 2016. “Para participar, os interessados devem realizar a doação de 2 litros de leite, que posteriormente serão repassados a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social”, ressalta o Secretário Patão, lembrando ainda que será obrigatório a apresentação de Exame Médico.

“É com grande alegria que recebemos em Pedreira o profissional das Categorias de Base para essa tradicional “Peneira” desejo boa sorte para todos os jovens atletas”, enfatiza o Prefeito Fábio Polidoro.

A inscrição pode ser efetuada no site da Prefeitura de Pedreira: www.pedreira.sp.gov.br.