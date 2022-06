Pane seca define corrida de estreia da E-Stock em Spa-Francorchamps

Os melhores pilotos de automobilismo virtual do país abriram a temporada na noite de segunda-feira. Amanhã (22), pilotos da Stock real entram na pista

A abertura da temporada 2022 da E-Stock, o campeonato virtual oficial da Stock Car, não poderia ter sido melhor. Na noite de segunda-feira (20), a categoria Virtual Pro — destinada aos pilotos profissionais do automobilismo virtual — entregou duas excelentes corridas repletas de disputas por posição da largada à bandeirada no famoso circuito belga de Spa-Francorchamps.

As primeiras vitórias da história da E-Stock foram registradas por Luiz Felipe Tavares (Toyota Corolla da equipe Bengutan Racing) na Corrida 1 e Gustavo Ariel (Corolla da Texaco Racing by TK), na Corrida 2. Ariel faz parte do esquadrão comandado por Tony Kanaan.

Amanhã (22), a E-Stock abre a temporada da categoria Pro Series, que reúne os profissionais das pistas reais, incluindo muitas estrelas em ação na Stock Car. A etapa também será disputada em Spa-Francorchamps e terá transmissão ao vivo nos canais da Stock Car e do IRB no YouTube a partir de 21h (horário de Brasília).

Falta de combustível muda história em Spa — O elevado grau de realismo que a plataforma iRacing oferece chamou a atenção não apenas pelas imagens incríveis da área externa da pista e das câmeras on-board, mas também pelo nível de dificuldade na pilotagem do carro da Stock Car, que exige muita concentração e sensibilidade para escapar dos erros, como acontece no automobilismo real. E foi por conta de um caprichoso e inusitado erro de cálculo de combustível que a Corrida 1 foi decidida e definiu o primeiro vencedor da temporada.



Gustavo Ariel se destacou logo no início dos trabalhos de segunda-feira ao marcar a pole-position com 2min25min154. O primeiro grid do campeonato na categoria Virtual Pro teve ainda Victor Miranda (Chevrolet Cruze da Energy Simsport) e Renan Azeredo (Corolla da Energy Simsport) em segundo e terceiro, respectivamente. Luiz Felipe Tavares (Bengutan Racing) saiu em quarto, e Rafael Martins (Piquet Sports by P1) largou em quinto. Fecharam o top-10 Erick Goldner (Energy Simsport), Eduardo Borgert (Energy Simsport), Caíque Oliveira (Oak Racing Team Dynasty), Matheus Machado (piloto independente) e Pedro Picanço (Divena E-Sports).



Ariel manteve a posição na largada da Corrida 1, seguido por Vitor Miranda e Luiz Felipe Tavares, que se desgarraram do pelotão. A prova entregou vários pegas, com direito até a ousados four-wides (quatro carros lado a lado). Destaque para Bruno do Carmo, que escalou o grid e conquistou dez posições na primeira metade da prova.



O top-3 parecia consolidado depois da parada obrigatória para troca de pneus, mas Gustavo Ariel cometeu um erro no cálculo do combustível, que levou o piloto a despencar e cair de primeiro para terminar a prova em oitavo. A vitória ficou com Tavares, com Vitor Miranda em segundo e Caíque Oliveira em terceiro. Erick Goldner e Rafael Martins completaram a lista dos cinco primeiros. O top-10 teve oito modelos Toyota Corolla e dois Chevrolet Cruze.



Com o grid invertido, Neto Nascimento largou na frente da Corrida 2, com Bruno do Carmo em segundo e Ariel em terceiro. Luiz Felipe Tavares, por sua vez, partiu da décima posição.



Corrida 2: Ariel toma a ponta — Os dois grandes destaques da prova complementar da noite foram novamente Gustavo Ariel e Tavares. O piloto da Texaco Racing by TK assumiu a liderança ainda na primeira volta depois de largar em oitavo, enquanto Luiz Felipe ganhou muitas posições e subiu para segundo no quarto giro da prova. Raphael Silva foi outro que brilhou e avançou para o top-3 na primeira metade da corrida, que teve alguns pegas por posição bem intensos, como entre Victor Oliveira e Slan Santos, pelo 11º lugar, e entre Neto Nascimento e Caíque Oliveira na luta pelo quarto posto.



Depois da vitória que escapou na primeira prova, Gustavo Ariel confirmou a conquista da Corrida 2 após administrar a vantagem diante de Luiz Felipe Tavares. Raphael Silva cruzou a linha de chegada em terceiro e completou o pódio. Caíque Oliveira foi o quarto, seguido por Neto Nascimento. Novamente, foram oito carros Toyota Corolla e dois Chevrolet Cruze entre os dez primeiros.

Liderança por boa margem — Luiz Felipe Tavares foi o maior pontuador da etapa. Com uma vitória e um segundo lugar, o competidor somou 75 pontos e terminou a noite como o primeiro líder do campeonato, seguido por Caíque Oliveira e Gustavo Ariel, ambos com 56. Victor Miranda e Raphael Silva também estão empatados e têm, cada um, 49 pontos.



“Foi uma etapa que deu certo, em que as coisas se viraram ao meu favor. Estou feliz com o resultado, em um campeonato top demais, com nível altíssimo. Parabenizo também a galera que chegou ao pódio. O campeonato é longo, tem muita coisa pela frente, mas é importante pontuar desde o começo”, declarou o líder do campeonato.



Gustavo Ariel, por sua vez, comemorou a vitória na Corrida 2, mas também lamentou pelo erro que lhe custou o triunfo na primeira prova da etapa de Spa. “Quero parabenizar o Tavares e todos os pilotos que chegaram ao pódio e entre os cinco primeiros. Foi uma etapa bem legal, embora não tão legal o final da primeira bateria para mim. Me enrolei no consumo de combustível apostando que daríamos uma volta a menos. A gente cometeu esse erro e poderia ter maximizado esses pontos, talvez com duas vitórias. Depois, na segunda bateria, conseguimos trazer [o carro] para casa. Foi uma estreia legal para a equipe, com pole, com os novos pilotos em ação também”.



A categoria Virtual Pro acelera novamente em 9 de julho, sábado, com a etapa de Ímola, na Itália. Confira os resultados:

E-Stock Virtual Pro, Spa-Francorchamps, Corrida 1:

1º – Luiz Felipe Tavares (Toyota Corolla), Bengutan Racing, 13 voltas

2º – Victor Miranda (Chevrolet Cruze), Energy Simsport, +0s466

3º – Caíque Oliveira (Toyota Corolla), Oak Racing Team Dynasty, +1s990

4º – Erick Goldner (Chevrolet Cruze), Energy Simsport, +6s260

5º – Rafael Martins (Toyota Corolla), Piquet Sports by P1, +10s898

6º – Eduardo Borgert (Toyota Corolla), Energy Simsport, +11s579

7º – Raphael Silva (Toyota Corolla), piloto independente, +12s638

8º – Gustavo Ariel (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +15s519

9º – Bruno do Carmo (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +16s079

10º – Neto Nascimento (Toyota Corolla), Divena E-Sports, +17s345

11º – Marcos Riffel (Toyota Corolla), Bengutan Racing, +18s771

12º – Helder Vieira (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +19s826

13º – Rogério Santos Neto (Chevrolet Cruze), Hot Car Competições, +22s390

14º – Bruno Risseto (Chevrolet Cruze), piloto independente, +24s730

15º – Pedro de Oliveira (Toyota Corolla), BSP Racing by Vitatec, +25s092

16º – Pedro Picanço (Toyota Corolla), Divena E-Sports, +26s582

17º – Slan Santos (Chevrolet Cruze), piloto independente, +29s235

18º – Lucas Murno (Toyota Corolla), Snow Schatten Esports, +30s166

19º – Bruno Fernandes (Toyota Corolla), Snow Schatten Esports, +30s523

20º – Victor Veloso (Toyota Corolla), Bengutan Racing, +31s538

21º – Flavio Xavier (Toyota Corolla), Bamaq Motorsport, +34s479

22º – Jackson Rezende (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +42s653

23º – Victor Oliveira (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +49s160

24º – Rafael Matta (Chevrolet Cruze), YouRaceBR E-Sports, +50s166

25º – Daniel Mageste (Chevrolet Cruze), W2 E-ProGP, +50s274

26º – Paulo Godoi (Toyota Corolla), Divena E-Sports, +51s387

27º – Laui Santi (Toyota Corolla), DHR Team, +1min01s480

28º – Pedro Dean (Toyota Corolla), Norg Racing, +1min01s840

29º – Gabriel Silva (Toyota Corolla), Bengutan Racing, +1min10s933

30º – Luizinho Gonzaga (Chevrolet Cruze), AC7 E-Racing Team RKL, +1min14s511

31º – Leandro Daminelli (Toyota Corolla), Visamundo Grip Racing, +1min14s921

32º – Emanuel Santos (Toyota Corolla), Leduk E-Sports, +1min21s533

33º – Osmar Camargo (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +1min22s026

34º – Fabio Zamperlini (Toyota Corolla), DHR Team, +1min31s664

35º – Pedro Moura (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +9 voltas

36º – Roger Rezende (Chevrolet Cruze), Energy Simsport, +9 voltas

37º – Renan Azeredo (Toyota Corolla), Energy Simsport, +10 voltas

38º – Matheus Machado (Toyota Corolla), piloto independente, +11 voltas

E-Stock Virtual Pro, Spa-Francorchamps, Corrida 2:

1º – Gustavo Ariel (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, 13 voltas

2º – Luiz Felipe Tavares (Toyota Corolla), Bengutan Racing, +3s333

3º – Raphael Silva (Toyota Corolla), piloto independente, +9s926

4º – Caíque Oliveira (Toyota Corolla), Oak Racing Team Dynasty, +12s428

5º – Neto Nascimento (Toyota Corolla), Divena E-Sports, +12s937

6º – Helder Vieira (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +17s431

7º – Erick Goldner (Chevrolet Cruze), Energy Simsport, +22s669

8º – Marcos Riffel (Toyota Corolla), Bengutan Racing, +22s839

9º – Bruno Risseto (Chevrolet Cruze), piloto independente, +24s539

10º – Pedro de Oliveira (Toyota Corolla), BSP Racing by Vitatec, +25s039

11º – Slan Santos (Chevrolet Cruze), piloto independente, +28s828

12º – Bruno do Carmo (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +30s300

13º – Victor Miranda (Chevrolet Cruze), Energy Simsport, +33s672

14º – Gabriel Silva (Toyota Corolla), Bengutan Racing, +33s922

15º – Flavio Xavier (Toyota Corolla), Bamaq Motorsport, +37s754

16º – Matheus Machado (Toyota Corolla), piloto independente, +38s760

17º – Roger Rezende (Chevrolet Cruze), Energy Simsport, +40s874

18º – Pedro Moura (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +43s580

19º – Luizinho Gonzaga (Chevrolet Cruze), AC7 E-Racing Team RKL, +50s055

20º – Eduardo Borgert (Toyota Corolla), Energy Simsport, +50s398

21º – Lucas Murno (Toyota Corolla), Snow Schatten Esports, +55s510

22º – Laui Santi (Toyota Corolla), DHR Team, +1min00s639

23º – Paulo Godoi (Toyota Corolla), Divena E-Sports, +55s060

24º – Victor Oliveira (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +58s665

25º – Rafael Matta (Chevrolet Cruze), YouRaceBR E-Sports, +1min00s054

26º – Daniel Mageste (Chevrolet Cruze), W2 E-ProGP, +1min01s703

27º – Pedro Dean (Toyota Corolla), Norg Racing, +1min03s401

28º – Fabio Zamperlini (Toyota Corolla), DHR Team, +1min11s690

29º – Osmar Camargo (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +1min16s674

30º – Rogério Santos Neto (Chevrolet Cruze), Hot Car Competições, +3 voltas

31º – Renan Azeredo (Toyota Corolla), Energy Simsport, +4 voltas

32º – Rafael Martins (Toyota Corolla), Piquet Sports by P1, +10 voltas

33º – Pedro Picanço (Toyota Corolla), Divena E-Sports, +10 voltas

34º – Bruno Fernandes (Toyota Corolla), Snow Schatten Esports, +10 voltas

35º – Victor Veloso (Toyota Corolla), Bengutan Racing, +11 voltas

36º – Jackston Rezende (Toyota Corolla), Texaco Racing by TK, +11 voltas

37º – Leandro Daminelli (Toyota Corolla), Visamundo Grip Racing, +12 voltas

38º – Emanuel Santos (Toyota Corolla), Leduk E-Sports, +12 voltas

Classificação do campeonato da Virtual Pro após duas corridas:

1º – Luiz Felipe Tavares, 75 pontos

2º – Caíque Oliveira, 56

3º – Gustavo Ariel, 56

4º – Victor Miranda, 49

5º – Raphael Silva, 49

6º – Erick Goldner, 47

7º – Neto Nascimento, 40

8º – Helder Vieira, 36

9º – Bruno do Carmo, 32

10º – Rafael Martins, 30

11º – Bruno Risseto, 30

12º – Pedro de Oliveira, 28

13º – Eduardo Borgert, 28

14º – Slan Santos, 25

15º – Marcos Riffel, 21

16º – Rogério Santos Neto, 18

17º – Flavio Xavier, 17

18º – Pedro Picanço, 15

19º – Lucas Murno, 15

20º – Bruno Fernandes, 12

21º – Victor Veloso, 11

22º – Gabriel Silva, 10

23º – Jackson Rezende, 9

24º – Victor Oliveira, 8

25º – Rafael Matta, 7

26º – Daniel Mageste, 6

27º – Matheus Machado, 6

28º – Roger Rezende, 5

29º – Paulo Godoi, 5

30º – Pedro Moura, 4

31º – Laui Santi, 4

32º – Luizinho Gonzaga, 4

33º – Pedro Dean, 3