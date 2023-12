Panettone para cães e opção para ceia com o pet

Tutores que desejam uma confraternização segura podem recorrer aos produtos da Petiko, empresa de inovação pet, que desenvolveu um produto com flocos de carne e livre de transgênicos

A versão pet de panettone, desenvolvido pela Petiko, empresa de inovação pet com foco na experiência entre os tutores e seus pets, garantirá uma ceia segura e repleta de interação entre os tutores e pets.

Muitos tutores enfrentam a difícil tarefa de resistir aos olhares suplicantes de seus pets durante as refeições e evitar que eles comam alimentos inapropriados. Essa missão é ainda mais difícil durante as festas de fim de ano, quando existe o risco de algum convidado oferecer alimentos da ceia para o cão ou gato do anfitrião e provocar problemas de saúde no animal, como alergias e intoxicações.

Para evitar essas situações é importante alertar os convidados de que eles só podem agradar os pets com os alimentos e brinquedos natalinos desenvolvidos especialmente para nossos amigos de quatro patas.

Uma das opções seguras é o Panettone Petiko, desenvolvido com flocos de carne, conservante natural e livre de transgênicos, que pode ser fornecido como recompensa e demonstração de carinho para cães filhotes a partir dos três meses, cães adultos e idosos.

Outra opção é presentear o pet com a Natalina, mordedor recheável em formato de árvore de natal com aberturas que podem ser preenchidas com petiscos e ração úmida para promover diversão, gasto de energia e enriquecimento alimentar para cães e gatos.

Além disso, para acalmar os pets durante as festas, o tutor pode oferecer brinquedos especiais. O George Gengibre, por exemplo, é uma pelúcia com diferentes estímulos auditivos e sensoriais. O brinquedo conta com um apito e diferentes texturas, que promovem enriquecimento sensorial e tátil e estimula brincadeiras e o gasto de energia, fatores que aliviam o estresse dos cães.

Pensando nos bichanos, a Petiko desenvolveu o pega-diversão, brinquedo com penas que pode ser pendurado na maçaneta da porta, por exemplo, para estimular o gato a pular e gastar energia.

Mordedores naturais

A Petiko também possui a Faro Natú e a Diversão Natú, linhas de mordedores naturais desidratado, como torresmo suíno, cabeça de frango, esôfago e chifre bovino, que suprem as necessidades naturais dos pets de roer e morder.

“Os mordedores estimulam o olfato e o instinto de caça dos pets e ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade em locais com muito barulho e pessoas, como nas festas de fim de ano”, ressalta Luciano Miranda, CEO da Petiko.

Todos os itens da Petiko são desenvolvidos especialmente para a saúde e bem-estar dos pets e estão disponíveis no e-commerce Shop Petiko.

Sobre a Petiko

A Petiko, criada em 2014, com sede em São Carlos (SP), é uma empresa de inovação pet com foco na experiência entre os tutores e seus pets, por meio da oferta de produtos e disponibilização de informações para milhares de amantes dos animais. Para isso, a companhia conta com um Laboratório de Inovação, que desenvolve produtos exclusivos, super premium para cães e gatos. Todo o trabalho é realizado por profissionais de diferentes áreas como medicina veterinária, biologia, publicidade e propaganda, design gráfico, linguística, engenharia e tecnologia. A missão é garantir experiência completa e entregar felicidade para os animais e seus tutores, que prezam pelo cuidado e garantia do bem-estar de seu animal de estimação.

A Petiko atua em três frentes: BOX Petiko, considerado o clube de assinatura de maior abrangência no Brasil; SHOP Petiko: e-commerce de produtos para o dia a dia dos pets; BLOG Petiko, canal de informação sobre o mundo pet destinado aos tutores. O BLOG conta com dicas sobre saúde, alimentação, diversão e curiosidades.