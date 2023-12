Papai Noel esteve atendendo as crianças no Mirante do Morro do Cristo

O Mirante do Complexo do Morro do Cristo recebeu no domingo, 17 de dezembro, a visita do Papai Noel para a alegria de crianças e famílias inteiras que estavam divertindo-se na atração turística.

Para a surpresa de todos o Papai Noel chegou de Teleférico com muita simpatia. “Este foi um momento especial da programação desenvolvida pelas secretarias municipais de Cultura e Economia Criativa e de Divulgação e Turismo dentro do Projeto Luzes de Natal 2023, que implantou decorações nas Praças Ângelo Ferrari, Santana e Coronel João Pedro, além do Mirante do Morro do Cristo”, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

Paralelamente ao Luzes de Natal, a Administração Municipal em parceria com a AGEMCAMP – Agência Metropolitana de Campinas, promovem a Revirada Regional de Cultura, com Palco e Praça de Alimentação montados no Calçadão da Antônio Pedro, com apresentações de academias de dança, cantores e artistas pedreirenses. “Nesta quinta-feira, 21 de dezembro, teremos a apresentação do Studio de Dança Body Dance, a partir das 19 horas. Na sexta-feira, dia 22, encerrando a programação, às 18h30, acontece o especial de Natal com a Peça Teatral “Sonho de Natal”, às 20 horas, show com o cantor Teddy Lee e Banda”, concluiu o Prefeito Fábio Polidoro.