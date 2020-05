Papai Noel vestido de branco presta homenagem aos profissionais da Saúde em Mogi Guaçu

Um Papai Noel construído com fibra de vidro foi instalado na rotatória da Avenida dos Trabalhadores, no acesso à rua Paula Bueno, para prestar homenagem aos profissionais da área da saúde e para conscientizar a população sobre os riscos da pandemia do coronavírus.

O Papai Noel todo de branco foi produzido pela empresa Sonho Decorações, que presta serviço para a ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), e tem dizeres que advertem a população para manter os cuidados necessários: “nossa homenagem aos verdadeiros heróis. Te esperamos no Natal”.

A Associação Comercial e a Prefeitura promovem todo ano, em parceria, o Natal Luz, maior evento natalino aberto ao público de toda a região. O símbolo do Natal foi usado como inspiração nessa campanha de conscientização.