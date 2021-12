Papai Noel visita bairros de Artur Nogueira nesta quinta-feira

Bom velhinho fará passagens em bairros como Parque das Flores, Torre da Rádio, Coração Criança, CDHU, Sacilotto I e II e Casinhas; veja lista completa

Se você não pode ir até o Papai Noel neste Natal, então ele vai até você. Por meio do projeto “Papai Noel Itinerante” – iniciativa da Prefeitura de Artur Nogueira, através da secretaria de Cultura e Turismo – o personagem natalino visitará diversos pontos da cidade durante o mês de dezembro.

Nesta quinta-feira, dia 09, o bom velhinho fará passagens em alguns bairros para conversar e distribuir doces para a criançada. Dentre as regiões estão: Parque das Flores; Torre da Rádio; Coração Criança; CDHU; Sacilotto I e II; Planalto; Bom Jardim; Villa Nogueira; Bela Vista; Leonor; Arrivabene; Carolina; Casinhas; Itamaraty; Parada Praça INSS.

Já na próxima quinta, dia 16 de dezembro, o Papai Noel estará nos bairros Blumenau; Centro; Duzzi; Resek; e, por fim, fará uma parada na Lagoa dos Pássaros, no Centro.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo do Papai Noel itinerante é proporcionar alegria para todos, visto que muitos pais acabam não conseguindo levar seus filhos até o Centro para prestigiar o momento natalino. “Esta é uma forma de levar a magia do Natal aos nogueirenses”, frisou o secretário de Cultura e Turismo, Renato Carlini.

O prefeito Lucas Sia (PSD) comemora a iniciativa e relembra que “o Natal é uma data de realizações, alegrias e amor. Por isso, facilitar o acesso ao Papai Noel sem gastar dinheiro para se locomover é uma linda iniciativa”, comentou.

NA RÉPLICA DA ESTAÇÃO

Nesta sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), a garotada tem um encontro marcado com o simpático senhor na Réplica da Estação, das 19h às 22h. Ele receberá toda a família e conversará com as crianças em um espaço encantado e doce. Já os pequenos, poderão passar a mão na barba branca e eternizar o momento com fotos.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira