Para aumentar cobertura contra sarampo e pólio, Artur Nogueira abre sala de vacina no sábado

Espaço Mãe e Filho estará aberto das 8h às 17h neste sábado (11); profissionais também aplicarão doses contra Covid-19, e outras para atualização de caderneta

A fim de aumentar a cobertura vacinal contra a Poliomielite e Sarampo, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde, abrirá novamente a sala de vacina do Espaço Mãe e Filho neste sábado (11). O atendimento será das 8h às 17h.

De acordo com a coordenadora da unidade, Milena Sia Perin, a ação integra o Plano Municipal de Mitigação da Poliomielite e de Intensificação das doses de Sarampo. “Nossa cobertura segue abaixo da média e, seguindo orientações do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde, temos feito a busca ativa das crianças ainda não vacinadas”, reiterou.

No momento da aplicação da dose, os pais devem apresentar carteirinha de vacinação da criança.

OUTRAS VACINAS

Além da vacinação contra a poliomielite, também estarão disponíveis as vacinas para atualização da caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos. São elas: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), Difteria e Tétano (dT) e Difteria, Tétano e Pertussis acelular (dTpa).

Também serão aplicadas doses contra a Gripe (Influenza), e doses contra a Covid-19. Lembrando que Artur Nogueira iniciou a aplicação das doses bivalentes – que garantem maior proteção contra as variantes. Nesta primeira fase, a vacinação é voltada aos idosos acima de 60 anos; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPI’s) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos a partir de 12 anos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

ALERTA SARAMPO

O sarampo é uma doença viral altamente transmissível. A transmissão é direta de pessoa a pessoa, por meio das secreções expelidas pelo doente ao tossir, respirar ou falar que permanecem dispersas no ar, principalmente em ambientes fechados como, por exemplo: escolas, creches, clínicas, meios de transporte. As pessoas infectadas são geralmente contagiosas cerca de 6 dias antes do aparecimento da erupção cutânea até 4 dias depois.

Embora seja uma doença imunoprevenível, o sarampo ainda é um desafio para a saúde pública em muitas partes do mundo, principalmente frente a queda global das coberturas vacinais.

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) alerta que o risco de surtos de sarampo em países na região das Américas é o maior em 30 anos. A partir de 2020, novos casos, vindos de outros países, foram registrados nos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile e Paraguai.

No estado de São Paulo, o surto de sarampo em 2019 afetou mais de 18 mil pessoas e resultou em 18 óbitos. O surto foi controlado em maio de 2022 e o estado segue alerta e documentando evidências de interrupção da transmissão ativa do vírus.