Para fechar as férias de julho, Paulínia Winner Mall Shopping terá infláveis gigantes para a criançada

Cheio de encantos, os brinquedos chegam a mais de 4 metros de altura; ingressos podem ser garantidos na bilheteria do mall

As férias no Paulínia Winner Mall Shopping só estão começando. Para fechar a programação de julho, a criançada pode se divertir no Parque de Infláveis Gigantes, instalado no estacionamento do mall, a partir deste sábado (20). A atração segue no empreendimento até dia 4 de agosto.

Com brinquedos que chegam a mais de 4 metros de altura, são diversas atrações cheias de encanto para aproveitar, como o Ninho do Dino, escorrega, castelo mágico e outras. A brincadeira é para todas as idades, sendo que para crianças menores de 4 anos, é preciso que os pais acompanhem.

Os horários de funcionamento são de segundas às sextas, das 18 às 22 horas; sábados, das 15 às 22 horas; e aos domingos, das 12 às 20 horas.

“Pensamos em trazer os brinquedos para as crianças se divertirem com as famílias, principalmente neste período das férias e do mês, em que muitos já voltaram das viagens e algumas programações já se encerraram. Queremos fechar o mês com diversão e alegria”, afirma Igor Borges, sócio-diretor do Paulínia Winner Mall Shopping.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do parque, ao lado dos brinquedos. Os preços variam entre R$25, para 20 minutos; R$30, para 30 minutos; e R$50, para 1 hora.

O Paulínia Winner Mall Shopping está localizado na Avenida José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia.

Sobre o shopping:

O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, desde 2021, quando se tornou uma concessão privada, passa por um processo de modernização, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui mais de 50 lojas em funcionamento, sendo uma loja âncora, 2 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas.

Sob a gestão atual, há planos de expansão de novas inaugurações, como a abertura de uma hamburgueria gourmet e um restaurante com um conceito inovador ainda no primeiro trimestre de 2024. Visando oferecer mais espaços para o consumo e o lazer, o shopping tem como objetivo se tornar uma referência do setor na região.