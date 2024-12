Parada de Natal de Campinas: Grupo Wushu traz cultura chinesa para o evento

Neste sábado (07/12), o coração de Campinas será tomado pela magia da Parada de Natal, que promete encantar o público com mais de 1,5 mil artistas e apresentações inesquecíveis. Entre as atrações, o Grupo Wushu Campinas levará a energia vibrante da cultura chinesa ao evento, com performances de Wushu (Kung Fu) e danças tradicionais.

Destaques do evento:

🎭 Mais de 1.500 artistas: bailarinos, atores, bandas marciais e carros alegóricos.

🌟 Atração especial: a cultura chinesa representada pelo Grupo Wushu Campinas.

🎄 Um espetáculo gratuito para todas as idades, no Centro de Campinas.

Essa apresentação marca o início de uma temporada intensa para o grupo, que culminará com as celebrações do Ano Novo Chinês em 2025.

O Wushu Campinas, referência na difusão da rica e milenar cultura chinesa no Brasil, será uma das grandes atrações da Parada de Natal de Campinas no dia 7 de dezembro, a partir das 18h30, na avenida Francisco Glicério.

A participação especial contará com danças típicas como a Dança do Leão, Dança do Dragão e formas tradicionais de Kung Fu, levando a tradição e a arte chinesas a este evento cultural, além de celebrações por todo o país. “Para nós, dezembro marca o início de uma intensa agenda de apresentações, que se intensifica ainda mais no final de janeiro e início de fevereiro, durante as festividades do Ano Novo Chinês”, conta Ana Consoli, diretora e coordenadora de festivais chineses. “Nessa época, o grupo é convidado para diversos eventos em comemoração ao maior feriado da China, consolidando sua presença como um dos principais promotores da cultura oriental no Brasil”, finaliza.

A Parada de Natal é gratuita e promete encantar o público com a participação de mais de 1.500 artistas, incluindo atores, bailarinos, grupos culturais, entidades internacionais e bandas marciais. Além disso, carros alegóricos trarão ainda mais brilho à celebração natalina.

Sobre o Grupo Wushu Campinas

Começou a ser moldado em 2001 com o professor de Kung Fu e Presidente da Associação Shaolin Chan, Paulo Di Nizo, juntamente com Ana Consoli. Eles uniram suas paixões pela cultura chinesa e após anos de dedicação e desenvolvimento, o grupo foi oficialmente estruturado em 2015, com uma equipe sólida e especializada, que desde então tem encantado plateias com suas apresentações artísticas vibrantes e uma trajetória marcada pelo compromisso em promover o intercâmbio cultural, inclusive com o apoio da Aliança Brasil China, reconhecida pelo consulado chinês como uma entidade oficial de divulgação de cultura chinesa.

SERVIÇO

Parada de Natal de Campinas – apresentação Wushu Campinas

Quando: 7 de dezembro de 2024, a partir das 18h30

Onde: Avenida Francisco Glicério, Campinas/SP

Entrada Gratuita