Parada de Natal é neste sábado (7 de dezembro) no Centro de Campinas

Neste sábado, 7 de dezembro, a partir das 18h30, a avenida Francisco Glicério, no Centro de Campinas, será palco da Parada de Natal 2024. O espetáculo, com participação de 1,5 artistas, é parte da programação “Natal Caminho dos Sonhos”, organizada em parceria pela Prefeitura Municipal e a ACIC Campinas e empresas apoiadoras.

A concentração será em frente aos Correios, de onde os atores, dançarinos e carros alegóricos sairão em direção ao Largo do Rosário, onde está montada a Vila do Papai Noel e Carrossel Iluminado. A promessa é encantar o público com a magia da data.

Vale lembrar que a Parada de Natal será realizada no contrafluxo da Glicério e o acesso de carros e demais veículos ao local será interditado. A Prefeitura promoverá bloqueios também nas intermediações para segurança do público.

Comércio na região Central

Além de encantar o público, a Parada faz parte de programação especial para auxiliar nas vendas do comércio da região central, que tem outros quatro pontos decorados com luzes para encantar os visitantes.

“A Praça Carlos Gomes está encantadora com o correto todo iluminado, assim como a praça da catedral e o Largo do Rosário, com a Vila de Natal”, destaca Adriana Flosi, presidente da ACIC e secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. “Esperamos que todos se encantem com o que estamos fazendo”.

O comércio da região central está com horário de funcionamento ampliado em dezembro, permitindo que os clientes aproveitem melhor o período de compras. A novidade inclui o funcionamento aos domingos, das 8h às 17h (até 22/12), saiba mais:

Até 7 de dezembro: das 8h às 19h

De 9 a 14 de dezembro (segunda a sábado): das 8h às 20h

De 16 a 21 de dezembro (segunda a sábado): das 8h às 21h

No dia 23 de dezembro: até às 22h

No dia 24 de dezembro: até às 19h

As lojas estarão fechadas nos dias 25 e 29 de dezembro e em 1º de janeiro.