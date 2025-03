Polícia Militar de Mogi Guaçu captura dois procurados da Justiça em ações distintas

A Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou, nesta quarta-feira (28), duas prisões de indivíduos procurados pela Justiça em operações distintas na cidade. As detenções ocorreram nos bairros Jd. Zaniboni I e Jd. Araucária, sendo que os casos não possuem relação entre si.

Prisão por furto no Jd. Zaniboni I Na manhã de hoje, por volta das 08h50, policiais militares receberam uma denúncia sobre a localização de um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Ao chegarem ao endereço indicado, foram recebidos pela mãe do suspeito, que informou que seu filho estava no interior da residência. Os agentes foram conduzidos até o quarto onde o homem se encontrava e realizaram a consulta criminal de C.L.F., nascido em 1982, confirmando sua condição de procurado pela Justiça pelo crime de furto. Diante dos fatos, o infrator foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Prisão por pensão alimentícia no Jd. Araucária Já no período da tarde, por volta das 13h50, os policiais militares receberam informações sobre um mandado de prisão em desfavor de C.H.S., relacionado a dívida de pensão alimentícia. A equipe se dirigiu ao local informado, onde fez contato com o indivíduo. Após consulta criminal, foi confirmada a pendência judicial, resultando em sua prisão. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde também permaneceu detido.

As duas ações reforçam o compromisso da Polícia Militar em manter a segurança e cumprir determinações judiciais, retirando das ruas indivíduos com pendências criminais.