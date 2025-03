JAGUARIÚNA RECEBE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM EXERCÍCIO, GERALDO ALCKMIN

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, visitou Jaguariúna nesta sexta-feira, dia 28 de março. Acompanhado pelo prefeito de Jaguariúna, Davi Neto, Alckmin participou da inauguração da expansão da fábrica da Fresenius Medical Care, líder mundial no fornecimento de produtos e serviços para pacientes com doença renal crônica e hemodiálise, com sede em Jaguariúna.

Alckmin – que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – destacou a importância do investimento para Jaguariúna e ressaltou o desenvolvimento da cidade, que abriga um dos grandes polos tecnológicos do País.

Após a cerimônia de inauguração na Fresenius, Alckmin e Davi Neto visitaram uma padaria local no centro da cidade, onde tomaram café e conversaram sobre vários assuntos. Davi reforçou o orgulho de receber o presidente em exercício na cidade e a importância dos novos investimentos da iniciativa privada em Jaguariúna, gerando mais empregos e renda para a população.

“A visita do presidente em exercício é um marco e um orgulho para Jaguariúna e a inauguração da expansão da fábrica da Fresenius reforça o compromisso da nossa cidade com o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos. Estamos no caminho do desenvolvimento”, disse o prefeito.

“Jaguariúna é uma cidade com alto índice de qualidade de vida, um importante centro com um polo de alta tecnologia e uma indústria na área da saúde com empresas como a Fresenius, top no mundo”, disse Alckmin.

Fotos: divulgação