PARCERIA COM A PREFEITURA TRAZ PATINAÇÃO NO PARKSHOPPING MOGI MIRIM

Os apaixonados por patinação têm agora um lugar especial para curtir este esporte. Todos os domingos, sempre a partir das 8h00, o estacionamento do ParkShopping Mogi Mirim estará à disposição da população para muita alegria e diversão.

A atividade ocorre por meio de uma parceria do ParkShopping com a Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) da Prefeitura. A patinação é gratuita. Basta comparecer ao local e se divertir. O endereço é Rua João Mantovani, nº 373, no Loteamento Santa Ana, próximo à Rua Santa Cruz e à Rodovia SP-147.

“Esta é só uma das novidades que a parceria entre a Sejel e o ParkShopping vai trazer para a cidade. Temos muitos amantes da patinação e está sendo muito legal disponibilizar um espaço adequado para quem gosta de praticar este esporte”, frisou Wilians Mendes, secretário municipal de Esporte Juventude e Lazer.