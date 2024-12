Parceria entre Ceasa, PUC e ISA forma segunda turma em gastronomia.

Numa cerimônia nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, a Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas) promoveu a formatura da segunda turma do programa Cozinha-Escola, composta por 19 formandas. A ação é uma iniciativa que une a Ceasa Campinas, o Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação (ISA) e a PUC-Campinas. O evento aconteceu no HUB Gastronômico, localizado no campus da universidade.

O curso de gastronomia formou 19 mulheres de comunidades assistidas pelo ISA provenientes dos bairros Monte Alto, Satélite Íris, Sírius, Cosmos, Campos Elíseos e Nóbrega. O projeto teve como objetivo principal a capacitação em atividades culinárias, promovendo habilidades práticas que abrem caminho para o empreendedorismo e a geração de renda familiar.

No programa, a Ceasa assegura toda a infraestrutura necessária, incluindo transporte, uniformes e custeio dos materiais; a PUC-Campinas ofereceu o ensino com professores especializados e utiliza o Hub Gastronômico, um espaço moderno e bem equipado; já o ISA, que assiste, em média, 108 mil pessoas mensalmente, foi responsável pela seleção e acompanhamento das alunas ao longo da formação.

Para o Presidente da Ceasa Campinas, Valter Greve, o Projeto Cozinha-Escola é um exemplo de como a união de esforços pode transformar vidas. Ver essas mulheres se formarem e conquistarem ferramentas para melhorar suas condições de vida é motivo de grande orgulho para todos.

“Essa parceria com a PUC-Campinas e o ISA nos mostra que é possível fazer mais pela inclusão e pelo desenvolvimento social. Desejamos que cada uma delas leve adiante o aprendizado e que este seja apenas o início de uma trajetória de sucesso e superação”, destaca Greve.

Estiveram presentes na cerimônia de formatura do Projeto “Cozinha-Escola” o presidente da Ceasa, Valter Greve, Administrativo-Financeiro, José Guilherme Lobo, a gerente Administrativa e Gestão de Pessoas, Suzana Rosa; o presidente do ISA, Ronaldo Rodrigues; a gerente do ISA, Maria Carolina Loureiro Becaro, a diretora Social e Administrativa do ISA, Santina Rossi, o reitor da PUC-Campinas, Germano Rigacci Junior, a diretora do HUB Gastronômico e Coordenadora do curso de Gastronomia, Andreia Pimentel, professores e alunos do curso de gastronomia da PUC-Campinas e alunos do projeto “Cozinha-Escola”.